Plaz zasul 12-letnega dečka, ki je smučal izven urejene proge

V Bad Gasteinu v Avstriji je v torek umrl 12-letnik, ki je smučal izven urejene proge. Reševalci so ga oživljali 45 minut, a žal neuspešno, poroča Salzburg24.

Po podatkih policije in sporočila žičnice Gastein so informacijo o tem, da se je sprožil plaz, dobili okoli 13. ure.

Deček je smučal s še enim dečkom iste starosti. Oba sta zapustila označeno smučarsko progo in se odpravila na odprt teren. Približno sto metrov nad srednjo postajo je 12-letnik po ocenah sprožil približno petdeset metrov širok plaz. Sneg ga je odnesel deset metrov navzdol in delno zasul.

"Plaz ga je zajel in potisnil ob podporni zid," je povedal vodja operacij gorske reševalne službe v Bad Gasteinu Andreas Kandler.

Deček je bil državljan Češke

Otroka, državljana Češke, so našli reševalci, oživljanje pa je trajalo skupno 45 minut. Kljub vsem zdravniškim naporom je zdravnik lahko le potrdil smrt.

V reševalni akciji je sodelovalo deset gorskih reševalcev, uslužbenci gorske železnice, trije vodniki psov, reševalni helikopter iz Tirolske in policijska helikopterska ekipa alpske policije.

Isti dan zabeležili še več snežnih plazov

Istega dne so zabeležili še več snežnih plazov. V Sportgasteinu je ob 11.20 plaz pod Saleskogelom sprožil večjo reševalno akcijo, potem ko ga je sprožila snežna freza. V intervenciji je sodelovalo 15 gorskih reševalcev in vodnikov psov ter helikopterji. Na srečo plaz ni zasul nikogar.

Skoraj istočasno se je plaz sprožil tudi v Obertauernu, na območju planinskega doma Südwiener Hütte, proti gori Hengst. Pod plazom je bil delno zasut moški. Na srečo se mu je uspelo rešiti, izvleči pa je uspel tudi svojo sopotnico. Ženska je bila pri zavesti, a rahlo podhlajena. S helikopterjem so jo prepeljali v bolnišnico. V akciji je sodelovalo okoli 20 gorskih reševalcev iz Obertauerna in Mauterndorfa ter vodniki psov.

Poročali so še o nadaljnjih snežnih plazovih na območjih Bad Hofgastein (Siebenspitz), Mattehanslgrube v Thomatalu (Lungau) in Maurerkogel pri Zell am Seeju. V vseh omenjenih plazovih ni bilo poškodovanih.

Zaradi izjemno nestabilnih razmer so gorske reševalne službe znova pozvale ljubitelje zimskih športov k izredni previdnosti.