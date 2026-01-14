Namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Tina Divjak je v izjavi za medije spregovorila o aktualni odločitvi KPK v zadevi Bobnar. Kot je dejala, zakon določa, da mora biti policija neodvisna od politike, v komisiji pa so imeli glede zadeve na mizi večje število očitkov. "Ker ugotovitve niso pravnomočne, jih ne smemo objaviti in jaz o vsem tem ne smem govoriti. Dejstvo pa je, da je zakon tukaj jasen in komisija ni mogla odločiti nikakor drugače kot tako, da je predsednik vlade s svojimi SMS kršil integriteto," je pojasnila.

"Zakon pravi, da morajo uradne osebe, med njimi tudi predsednik vlade, spoštovati zakone. Če zakone kršijo, gre za kršitev integritete. V tem primeru govorimo o policiji, ki mora biti neodvisna od politike. Če bi predsednik vlade imel pristojnosti v zvezi s policijo, bi to pomenilo politični vpliv na komisijo," je v uvodu pojasnila Divjak. V nadaljevanju je dodala, da so imeli v komisiji na mizi veliko število očitkov glede omenjenega primera. "Ker ugotovitve niso pravnomočne, jih ne smemo objaviti in jaz o vsem tem ne smem govoriti. Dejstvo pa je, da je zakon tukaj jasen in komisija ni mogla odločiti nikakor drugače kot tako, da je predsednik vlade s svojimi SMS kršil integriteto," je pojasnila.

"Policija ima jasno rdečo črto, ki je ne sme prestopiti"

Glede Golobovega odziva na odločitev KPK, ki je dejal, da dve sporočili ne predstavljata kršitve integritete, pa je Divjak dejala: "Politična komunikacija je normalna. Treba pa se je zavedati, da govorimo o policiji. Komunikacija predsednika vlade in notranjega ministra ni enaka kot komunikacija med predsednikom vlade in katerimkoli drugim ministrom. Policija je tukaj posebna, ima jasna pravila, jasno rdečo črto, ki je ne sme prestopiti. Ali govorimo o enem, dveh ali o sto SMS je popolnoma vseeno, saj kršitve zakona nikoli ne smemo relativizirati. Če bi rekli, da ena majhna kršitev ni nič in da tudi večja ni nič, potem je popolnoma vseeno, ali zakone sploh imamo."

Spregovorila je tudi o sporočilu kabineta predsednika vlade, kjer so zapisali, da je KPK zavrnila vse očitke razen enega. To trditev je zanikala in pojasnila, da so imeli na mizi večje število očitkov. "Da se nekateri očitki v preiskavi potrdijo, drugi pa ne, je povsem običajno." Izpostavila je tudi, da bližina volitev na odločitev komisije ni vplivala. "Če bi odločitev prilagajali glede na bližino volitev, bi to pomenilo, da se politično opredeljujemo," je pojasnila in dodala, da celoten postopek ni odvisen samo od njih.

Po torkovi objavi, da je KPK ugotovila kršitev integritete premierja Roberta Goloba v dveh sporočilih nekdanji ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar, je ob 14. uri napovedana tudi izjava za medije vodje poslanske skupine Svoboda Nataše Avšič Bogovič in generalnega sekretarja Svobode Mateja Graha. Tudi to izjavo bomo na Siol.net spremljali v živo.