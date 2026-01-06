Danski velikan industrije igrač Lego je na sejmu potrošniške elektronike CES predstavil novo linijo Lego Smart Play, v osrčju katere so tako imenovane pametne kocke. Pri Legu trdijo, da bo novost, ki jo v podjetju označujejo za eno od največjih v zadnjih petih desetletjih, povsem spremenila način igranja z legokockami.

Pametne kocke in minifigurice

Novi sistem Lego Smart Play prinaša kocke standardnih Legovih dimenzij 2 krat 4 in minifigurice, v katerih bodo majceni računalniki, zvočniki, lučke in senzorji, zmožni zaznavanja okolice in gibanja, ter tako imenovane pametne ploščice (Smart Tags) s čipi NFC, ki bodo pametnim kockam in minifiguricam povedali, kaj naj počnejo oziroma kako naj se odzovejo na njihovo bližino.

Legove pametna kocka (levo), pametna ploščica (v sredini) in pametna minifigurica (desno). Foto: Posnetek zaslona

Ko bo pametna kocka ali minifigurica zaznala bližino pametne ploščice in določila njen položaj v prostoru, se bo na to ustrezno odzvala. V vozilih bodo začeli brneti motorji, prevrnjena vozila bodo predvajala zvoke prometne nesreče, svetlobni meči bodo brneli, račke bodo gagale.

Polnjenje bo brezžično, kocke boste lahko pospravili za več let, pa bodo še vedno delovale, obljublja Lego

Pametne kocke in ploščice bodo med sabo brezžično komunicirale prek mreže Bluetooth, polniti pa jih bo mogoče brezžično na polnilni postaji, ki bo omogočala polnjenje več kock hkrati. Lego ob tem zagotavlja, da bodo pametne kocke še vedno delovale tudi po več letih neaktivnosti.

Pametne kocke so največja evolucija igranja z legokockami po uvedbi minifiguric leta 1978, so ob predstavitvi novosti sporočili iz družbe Lego.

Ko bo pametna kocka ali minifigurica zaznala bližino pametne ploščice in določila njen položaj v prostoru, se bo na to ustrezno odzvala. Možnosti za igranje bodo po navedbah podjetja Lego tako rekoč neomejene. Foto: Posnetek zaslona

Brez umetne inteligence

V danskem igračarskem velikanu še poudarjajo, da sistem Smart Play ni opremljen z umetno inteligenco ali kakršnokoli kamero. Pametne kocke sicer imajo mikrofon, a ni namenjen poslušanju ali snemanju, temveč zaznavanju elementov igranja, ki so povezani z zvokom (ali pihanjem, na primer v svečke na rojstnodnevni torti iz legokock).

Prikaz igranja z Lego Smart Play:

Najprej pri Vojni zvezd, nato še drugje

Prvi kompleti legokock, ki bodo vključevali pametne kocke oziroma sistem Smart Play, prihajajo v začetku marca. Kupci jih bodo našli v treh kompletih s tematiko Vojne zvezd, ki je Legov največji licenčni partner. V prihodnosti se bodo pametne kocke razširile še v druge tematske sklope, napovedujejo pri Legu.