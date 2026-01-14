Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

NK Aluminij NK Mura NK Koper NK Maribor NK Maribor Prva liga Telemach 1. SNL

Sreda, 14. 1. 2026, 11.28

50 minut

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (14. januar)

Maribor prvič letos, Koper in Mura proti velikanoma iz regije

Mura se bo danes na jugu Turčije pomerila z beograjskim Partizanom.

Foto: Jure Banfi

Mura se bo danes na jugu Turčije pomerila z beograjskim Partizanom.

Foto: Jure Banfi

Danes bodo imeli slovenski prvoligaški klubi v sklopu priprav na spomladanski del atraktivne tekmece. Nogometaši Kopra se bodo na prazni Rujevici pomerili s hrvaškim prvakom Rijeko. Aluminij se v Turčiji že meri s poljskim jesenskim prvakom Wislo Plock, Maribor bo prvo tekmo na pripravah v Beleku odigral proti evropskemu znancu Vojvodini, Muro pa čaka derbi ''črno-belih'' proti beograjskemu Partizanu.

Maribor se bo proti Vojvodini pomeril ob 15. uri. To bo prvi letošnji test za izbrance Feđe Dudića, saj je dvoboj z Bistrico v Ljudskem vrtu 10. januarja  odpadel zaradi zasneženih razmer.

Na jugu Turčije se v teh dneh pripravljati tudi Aluminij in Mura. Kidričani igrajo dvoboj proti jesenskemu prvaku Poljskem Wisli iz Plocka in po prvem polčasu zaostajajo z 0:1, Muro pa čaka ob 15. uri spopad s srbskim velikanom. Partizan Beograd podobno kot Prekmurci prisega na črno-bele drese.

Danes bo pestro tudi na Reki, kjer se bosta pomerila Rijeka in Koper. Ker bo to generalka Rečanov pred nadaljevanjem hrvaškega prvenstva, bodo vrata stadiona Rujevica zaprta za gledalce. Kanarčke tako čaka dvoboj pred praznimi tribunami.

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje
22. 1. Mallorca (Špa/1) - Celje

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor
10. 1. Maribor - Bistrica (Slo/2) / odpovedano
14. 1. Maribor - Vojvodina Novi Sad (Srb/1)
19. 1. Maribor - Debrecen (Mad/1)
23. 1. Maribor - Jagiellonia Bialystok (Pol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper
4. 1. Koper : Udinese/mladinci (Ita) 4:1 Rimac 2, Manseri, ?
10. 1. Koper : Gorica (Hrv/1) 1:1 avtogol
14. 1. Rijeka (Hrv/1) - Koper
17. 1. Koper - Zalaegerszeg TE (Mad/1)
24. 1. Koper - Radnik Bijeljina (BiH/1) ?
25. 1. Koper - Rudar Prijedor (BiH/1) ?

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo
18. 1. Bravo - WSG Tirol (Avt/1)
23. 1. Bravo - FAC Wien (Avt/2)
23. 1. Bravo - Rudeš (Hrv/2) ?

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij
11. 1. Aluminij : Železničar Pančevo (Srb/1) 0:1 /
14. 1. Aluminij - Wisla Plock (Pol/1)
16. 1. Aluminij - Neftči Fergana (Uzb/1)
25. 1. Aluminij - Wolfsberger (Avt/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje
13. 1. Radomlje : Gorica (Hrv/1) 0:2 /
14. 1. Istra 1961 (Hrv/1) - Radomlje 
19. 1. Radomlje - TSV Hartberg (Avt/1)
23. 1. Radomlje - GAK Gradec (Avt/1)

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje
8. 1. Primorje : Slaven Belupo (Hrv/1) 1:2 ?
10. 1. Primorje : Vukovar (Hrv/1) 0:3 /
13. 1. Primorje : Aršimi (SMk/1) 4:1 Murillo 2, Kadrić, Gulič
22. 1. Primorje - Budafoki (Mad/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Radomlje
10. 1. Mura : Bruk-Bet Termalica Nieciecza (Pol/1) 0:1 /
14. .1 Mura - Partizan Beograd (Srb/1) 
17. 1. Mura - TSC Bačka Topola (Srb/1)
24. 1. Rapid Dunaj (Avt/1) - Mura
25. 1. Mura - Beltinci (Slo/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale
11. 1. Jadran Dekani (Slo/2) : Domžale 4:2

NK Aluminij NK Mura NK Koper NK Maribor NK Maribor Prva liga Telemach 1. SNL
