Maribor prvič letos, Koper in Mura proti velikanoma iz regije

Danes bodo imeli slovenski prvoligaški klubi v sklopu priprav na spomladanski del atraktivne tekmece. Nogometaši Kopra se bodo na prazni Rujevici pomerili s hrvaškim prvakom Rijeko. Aluminij se v Turčiji že meri s poljskim jesenskim prvakom Wislo Plock, Maribor bo prvo tekmo na pripravah v Beleku odigral proti evropskemu znancu Vojvodini, Muro pa čaka derbi ''črno-belih'' proti beograjskemu Partizanu.
Maribor se bo proti Vojvodini pomeril ob 15. uri. To bo prvi letošnji test za izbrance Feđe Dudića, saj je dvoboj z Bistrico v Ljudskem vrtu 10. januarja odpadel zaradi zasneženih razmer.
Na jugu Turčije se v teh dneh pripravljati tudi Aluminij in Mura. Kidričani igrajo dvoboj proti jesenskemu prvaku Poljskem Wisli iz Plocka in po prvem polčasu zaostajajo z 0:1, Muro pa čaka ob 15. uri spopad s srbskim velikanom. Partizan Beograd podobno kot Prekmurci prisega na črno-bele drese.
Danes bo pestro tudi na Reki, kjer se bosta pomerila Rijeka in Koper. Ker bo to generalka Rečanov pred nadaljevanjem hrvaškega prvenstva, bodo vrata stadiona Rujevica zaprta za gledalce. Kanarčke tako čaka dvoboj pred praznimi tribunami.
Celje
|Datum
|Tekma
|Strelci za Celje
|22. 1.
|Mallorca (Špa/1) - Celje
|
Maribor
|Datum
|Tekma
|Strelci za Maribor
|10. 1.
|Maribor - Bistrica (Slo/2) / odpovedano
|
|14. 1.
|Maribor - Vojvodina Novi Sad (Srb/1)
|
|19. 1.
|Maribor - Debrecen (Mad/1)
|
|23. 1.
|Maribor - Jagiellonia Bialystok (Pol/1)
|
Koper
|Datum
|Tekma
|Strelci za Koper
|4. 1.
|Koper : Udinese/mladinci (Ita) 4:1
|Rimac 2, Manseri, ?
|10. 1.
|Koper : Gorica (Hrv/1) 1:1
|avtogol
|14. 1.
|Rijeka (Hrv/1) - Koper
|
|17. 1.
|Koper - Zalaegerszeg TE (Mad/1)
|
|24. 1.
|Koper - Radnik Bijeljina (BiH/1) ?
|
|25. 1.
|Koper - Rudar Prijedor (BiH/1) ?
|
Bravo
|Datum
|Tekma
|Strelci za Bravo
|18. 1.
|Bravo - WSG Tirol (Avt/1)
|
|23. 1.
|Bravo - FAC Wien (Avt/2)
|
|23. 1.
|Bravo - Rudeš (Hrv/2) ?
|
Aluminij
|Datum
|Tekma
|Strelci za Aluminij
|11. 1.
|Aluminij : Železničar Pančevo (Srb/1) 0:1
|/
|14. 1.
|Aluminij - Wisla Plock (Pol/1)
|
|16. 1.
|Aluminij - Neftči Fergana (Uzb/1)
|
|25. 1.
|Aluminij - Wolfsberger (Avt/1)
|
Radomlje
|Datum
|Tekma
|Strelci za Radomlje
|13. 1.
|Radomlje : Gorica (Hrv/1) 0:2
|/
|14. 1.
|Istra 1961 (Hrv/1) - Radomlje
|
|19. 1.
|Radomlje - TSV Hartberg (Avt/1)
|
|23. 1.
|Radomlje - GAK Gradec (Avt/1)
|
Primorje
|Datum
|Tekma
|Strelci za Primorje
|8. 1.
|Primorje : Slaven Belupo (Hrv/1) 1:2
|?
|10. 1.
|Primorje : Vukovar (Hrv/1) 0:3
|/
|13. 1.
|Primorje : Aršimi (SMk/1) 4:1
|Murillo 2, Kadrić, Gulič
|22. 1.
|Primorje - Budafoki (Mad/2)
|
Mura
|Datum
|Tekma
|Strelci za Radomlje
|10. 1.
|Mura : Bruk-Bet Termalica Nieciecza (Pol/1) 0:1
|/
|14. .1
|Mura - Partizan Beograd (Srb/1)
|
|17. 1.
|Mura - TSC Bačka Topola (Srb/1)
|
|24. 1.
|Rapid Dunaj (Avt/1) - Mura
|
|25. 1.
|Mura - Beltinci (Slo/2)
|
Domžale
|Datum
|Tekma
|Strelci za Domžale
|11. 1.
|Jadran Dekani (Slo/2) : Domžale 4:2
|