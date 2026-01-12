Novi obrazi na prvem treningu Olimpije, Goran Boromisa razkril načrte

Nogometaši Olimpije so danes v Stožicah opravili prvi skupni trening v letu 2026. Pred tem je o aktualnem dogajanju in načrtih Ljubljančanov v tem prestopnem roku spregovoril športni direktor Goran Boromisa.

V petek jih je Federico Bessone pozdravil na tradicionalni skupni večerji, v soboto in nedeljo so sledila fizična testiranja, danes pa so nogometaši Olimpije stopili na stožensko zelenico in opravili prvi trening z žogo. Ta naj bi bil sprva na pomožnem igrišču, a so nizke temperature zapletle pripravo igralne površine in zmaji so v novo leto vstopili na travi največjega nogometnega objekta v državi.

Večjih sprememb v vrstah aktualnih slovenskih prvakov (zaenkrat) ni bilo. Iz garderobe je v mrzlem ponedeljkovem dopoldnevu torej stopala pretežno znana druščina, čeprav je bilo kar nekaj nogometašev zaradi zimskih dodatkov k opravi moč spoznati šele po preverjanju številk na hlačah. Kratke je oblekel zgolj Jasmin Kurtić; izkušenemu vezistu iz Kanižarice mraz ni prišel do živega.

Do četrtka bo moral potrpeti tudi preostali del ljubljanske zasedbe, vključno s trenerjem Federicom Bessonejem. Argentinec ne skriva zadovoljstva ob dejstvu, da bo Olimpija velik del priprav na spomladanski del sezone opravila v Gironi, v bližini njegove Andore.

Federico Bessone si je v svoji ekipi zaželel hitronogega krilnega napadalca. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Letalo z zeleno-belimi na krovu bo proti zahodu Evrope odletelo v četrtek, na njem pa naj bi sedelo tudi nekaj novincev. Tako napoveduje športni direktor ljubljanskega kluba Goran Boromisa. Nemalo novih obrazov je bilo sicer med zmaji že na ponedeljkovem treningu; v Španijo bo s prvo ekipo odpotovalo kar 10 mladincev.

Hitrost glavna želja Bessoneja

"Zaenkrat ni novincev, a delamo na tem. Thalisson je odšel v drugo japonsko ligo, Denis Pintol je odšel na posojo v Vukovar, Alex Tamm na posojo na Škotsko, Galu Lubeju Finku se je iztekla pogodba. Delamo na okrepitvah, pripeljati želimo dva ali tri igralce, v naslednjih dveh dneh bo realiziran prestop igralca, kakršnega smo iskali," je na kratko kadrovsko dogajanje v zmajevem gnezdu povzel Boromisa.

Igralec, kakršnega so iskali, je krilni napadalec, s katerim bo Olimpija pridobila na hitrosti. To je bila tudi glavna Bessonejeva želja. Poleg tega Ljubljančani iščejo še, kot razkriva Boromisa, okrepitev v vezni liniji; nogometaša, ki bo iskal zadnje podaje in sprejemal prave odločitve pri izgradnji napadov.

Goran Boromisa je priznal, da je v Olimpiji prišlo do določenih trenj. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Kot smo že poročali, Ivan Durdov ostaja atraktiven prodajni artikel v izložbi Olimpije. Športni direktor slovenskih prvakov je potrdil, da se zanj zanimajo klubi iz Madžarske in iz Poljske. V primeru njegovega odhoda bodo zeleno-beli zagotovo iskali tudi sveže moči v konici napada. Boromisa še ni (povsem) prečrtal Daria Vizingerja, je pa namignil, da je Olimpija že zavrnila dve resni ponudbi za Jošta Urbančiča, v obeh primerih naj bi šlo za poljska prvoligaša.

Bessone bo sicer dočakal tudi pomembne okrepitve v obrambi in na vratarskem položaju. V tekmovalni pogon se vračata Marko Ristić in Matevž Vidovšek. Po poškodbi rame ima še vedno nekaj težav Dino Kojić.

Lažje bi bilo, če bi imeli 2 ali 3 milijone

"Pri nas je tako, da nimamo točno določenega proračuna za okrepitve. Če bi ga imeli, bi bilo seveda lažje, a moramo se znajti. To mora početi športni direktor, mora si izmisliti oziroma najti nekaj, kar bo dobro za klub. Ali potrebujemo dva ali tri milijone evrov? Lagal bi, če bi rekel, da ne. Lahko pa se znajdemo tudi brez tega. Zagotovo bomo v dogovoru s predsednikom in direktorjem vložili določen denar v dva, tri igralce, ki bodo prišli. Vsi skupaj se zavedamo, kakšna je situacija na trgu," je povedal Boromisa in z besedo ali dvema vendarle poslal posredno sporočilo (so)odločevalcem v klubu.

Dino Kojić ima še vedno nekaj težav po poškodbi rame. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Slabe energije med njim, predsednikom Adamom Deliusom in direktorjem Igorjem Barišićem, kot pravi, ni (več). "Imeli smo velika pričakovanja. Na zadnjem sestanku smo se dogovorili, da nehamo živeti v preteklosti. Zavedamo se, da mora ekipa igrati bolje in osvojiti lovoriko," pravi snovalec kadrovske politike na severu prestolnice in priznava, da je v zadnjih mesecih v ozadju ljubljanskega kluba prišlo do trenj.

Želijo iz Olimpije, nato jočejo

"Presekal nas je neuspeh proti Kairatu, marsikoga potem začne vse motiti. Vedno je problem uprava, nekateri igralci želijo na vsak način oditi, na koncu pa zanje ni ponudb. Zakaj? Morda nimajo kvalitete za nekaj več, da bi zanje nekdo odštel večjo odškodnino. Vsak ima idejo, da ga bosta klicala Real Madrid in Manchester United, marsikdo želi biti vsaj novi Raul Florucz. Ampak tako ne gre. Če igralec ne da vsega od sebe, potem ne bo nikoli na ravni, ki jo lahko doseže. Igralci se morajo zavedati, da morajo vedno dati svoj maksimum. Če si peti v ligi, vajen pa si biti prvi, potem je realnost pač ta, da pravih ponudb ne bo. Naš cilj je jasen. Nekaj moramo osvojiti in se uvrstiti v Evropo," je razlagal športni direktor Olimpije.

"Med igralci, ki imajo proste roke za odhod iz Ljubljane, sta Jordi Govea in Reda Boultam. Ti igralci niso z nami, imajo dovoljenje, da si najdejo nov klub. Kot sem rekel, nekateri igralci bi radi zbežali iz Olimpije, ko pa jim dovolimo, da gredo, pridejo čez nekaj dni jokat v pisarno," je še dodal 38-letni Hrvat.