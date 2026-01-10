Dogajanje na zimski nogometni tržnici je zelo pestro. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je predstavil prvega zimskega novinca. Iz Domžal se je v mestu ob Dravi preselil Luka Mlakar in tako šel po stopinjah starejšega brata Jana Mlakarja, ki je v preteklosti zelo uspešno branil barve vijolic. Bravo je uradno potrdil odhod nigerijskega vezista Victorja Gidada v Turčijo h Gaziantepu.

Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je predstavil prvo zimsko okrepitev. To je postal 19-letni napadalec Luka Mlakar, sicer mlajši brat nekdaj že člana Maribora Jana Mlakarja. Luka Mlakar je prišel iz Domžal kot prost igralec in z Mariborčani sklenil pogodbo do konca sezone 2027/28.

"Luka je mlad igralec, ki se pridružuje naši prvi ekipi in je pripravljen tekmovati in pustiti pečat. Za svoja leta ima že dragocene izkušnje tako iz tujine kot iz naše lige in razume, kaj pomeni Maribor. Igralci, kot je Luka, nam pomagajo graditi trdne temelje za prihodnost, hkrati pa dvigujejo raven tekmovalnosti in ambicij v moštvu. Prepričani smo, da bo prispeval k ekipi in v prihodnjih sezonah zrasel v pomemben člen moštva," je dejal vodja nogometnih operacij Cem Basgül.

Domžale, Roma, Maribor. Po treh lovorikah v dveh letih in pol pri mlajših selekcijah Rome ter prvih članskih nastopih ter zadetkih v domžalskem dresu bo tretja postaja v karieri 19-letnega napadalca nov izziv v znanem okolju.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/gceJaXmdQh — NK Maribor (@nkmaribor) January 10, 2026

Luka Mlakar je nase opozoril v nogometni šoli Domžal, nato se je preselil v Italijo, kjer je v dveh letih in pol pri mlajših selekcijah Rome osvojil tudi tri lovorike. Po vrnitvi domov je uvodnim nastopom v članski prvoligaški konkurenci dodal tudi prve zadetke v domžalskem dresu.

"Jan je zame idol in imel je veliko vlogo v mojem nogometnem razvoju. Bil je zelo srečen, da sem podpisal za Maribor. Dejal je, da bi bil srečnejši samo, če bi tudi on podpisal. Na moj razvoj je veliko vplivalo tudi moje obdobje pri Romi. Tam sem pridobil nekatere izkušnje, ki jih v Sloveniji ne moreš pridobiti. Roma je zelo velik klub, Maribor je velik klub, in te izkušnje bom izkoristil tudi tukaj," je povedal mariborski novinec.

Gregor Sikošek se vrača na Hrvaško, kjer bo igral za Varaždin. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor je v zimskem prestopnem roku uradno pred tem zapustil Gregor Sikošek, ki se je preselil v Varaždin. Povsem drugače je pri Domžalah, saj so poleg Luke Mlakarja številni igralci zapustili klub v velikih finančnih težavah, med njimi tudi Nino Milić, Luka Dovžan Karahodžić, Konstantinos Cogas, Lukas Hempt, Rene Rantuša Lampreht in Rene Hrvatin.

Afričan iz Ljubljane v Turčijo

Nigerijec Victor Gidado je v Ljubljano prišel jeseni 2023 in v rumeno-modrem dresu hitro postal pomemben del zvezne vrste Brava. V Prvi ligi Telemach je skupaj zbral 63 prvenstvenih nastopov, v katerih je dosegel pet zadetkov in prispeval sedem asistenc, so zapisali pri šišenskem klubu in dodali, da se Gidado od Brava poslavlja po skupno 72 nastopih v vseh tekmovanjih.

Victor Ntino-Emo Gidado se iz Ljubljane seli v Turčijo. Foto: Jure Banfi

"Hvala vsem. Predsedniku, direktorju, trenerjem, vsem ostalim ljudem v klubu in seveda tudi mojim soigralcem! Hranil bom vse trenutke in spomine mojega obdobja v NK Bravo, ko smo skupaj pisali zgodovino kluba. Srečno v prihodnje," je dejal Gidado za spletno stran Brava.

Športni direktor kluba Dejan Močnik je pojasnil, da so s turškimi predstavniki po nekajdnevnih pogajanjih uskladili pogoje njegovega prestopa, "s čimer je Bravo na koncu vsekakor zadovoljen".

Enaindvajsetletnik, ki je po Transfermarktu vreden 400.000 evrov, je po poročanju Gaziantepove spletne strani podpisal triinpolletno pogodbo.

V elitni turški ligi sicer igrata dva Slovenca, in sicer Jure Balkovec za Karagümrük in Žan Žužek za Genclerbirligi.

Gerson iz Rusije v domovino za 27 milijonov evrov

Ruski nogometni prvoligaš Zenit iz Sankt Peterburga, pri katerem igra tudi slovenski reprezentančni branilec Vanja Drkušić, je na svoji spletni strani potrdil, da je prodal brazilskega vezista Gersona v domovino h Cruzeiru. Kot je poročal Transfermarkt, so Brazilci za Gersona odšteli 27 milijonov evrov odškodnine, kar je rekordna nakupna vstopa za brazilske klube.

Gerson se je sicer Zenitu pridružil julija 2025 in za rusko zasedbo odigral 15 tekem ter dosegel dva gola. Pred tem je 28-letnik v karieri igral tudi za Fluminense, Flamengo, Romo, Fiorentino in Marseille.

V teh dneh zimskega prestopnega roka je bilo prestopno dejavnih še nekaj klubov, ki so odšteli zajetne zneske za okrepitve. Tako je Lazio za 16,85 milijona evrov iz Ajaxa pripeljal vezista Kennetha Taylorja, za 13 milijonov od Salzburga kupil napadalca Petarja Ratkowa, hkrati pa vezista Mattea Guendouzija za 28 milijonov prodal Fenerbahčeju.

Flamengo je od brazilskega tekmeca Internacionala za 10,2 milijona evrov kupil branilca Vitaa, Porto pa je za deset milijonov pripeljal krilnega nogometaša Oskarja Pietuszewskega, dosedanjega soigralca slovenskega branilca Dušana Stojinovića pri Jagiellonii.