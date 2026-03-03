Britanski kolesar Matthew Brennan (Visma) je pojasnil, zakaj nedeljske zmage na belgijski klasiki Kuurne–Brussel–Kuurne ni poplaknil s kozarčkom piva, kot je to v navadi na številnih belgijskih dirkah. Ne gre za kakšen etični razlog, temveč za zdravstveno omejitev.

"Ne, nisem dolgočasen. Sem celiakaš, zato ne smem uživati glutena. Če bi spil to, bi bila sezona zame lahko končana. Kar je res škoda, ker je to vedno del trenutka. A žal bi letos rad dobil še kakšno dirko," je pojasnil v pogovoru za CyclingProNet.

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage Nazdravljanje s pivom je na nekaterih kolesarskih dirkah skoraj obred. Ko se zmagovalec na odru temu odpove, to hitro sproži vprašanja. Spomnimo se denimo Toma Pidcocka na dirki Amstel Gold Race leta 2023, kjer je zmagvalec dirke Tadej Pogačar pivo spil na dušek, Britanec pa se je zadovoljil z manjšim požirkom. Pozneje je priznal, da mu okus preprosto ni všeč, medtem ko je Brennanov razlog bistveno bolj tehten.

Even when it comes to beer, Tadej Pogacar leaves them all standing 😂🍺@TamauPogi | #AGR2023 pic.twitter.com/GZVTxwagGv — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 16, 2023

Celiakija je avtoimunska bolezen, pri kateri telo burno reagira na gluten – beljakovino v žitih, kot sta pšenica in ječmen. Ob zaužitju glutena imunski sistem napade sluznico tankega črevesa, kar zmanjšuje sposobnost absorpcije hranil. Za vrhunskega vzdržljivostnega športnika, ki je odvisen od optimalnega vnosa energije in učinkovite regeneracije, je to lahko resen problem. Že majhna količina glutena lahko sproži močno reakcijo.

Med celiakaše sodi tudi slovenski kolesar Matevž Govekar (Bahrain Victorious), ki je bil v nedeljo zelo blizu stopničkam. Dirko je končal na četrtem mestu, tik za najboljšo trojico, čeprav je ob prečkanju ciljne črte še upal na tretje mesto. A kakorkoli, kljub "lesenemu" odličju je ohranil dobre občutke pred nadaljevanjem sezone. Eden od vrhuncev bo zanj Dirka po Italiji, ki se bo začela 8. maja v Bolgariji.

