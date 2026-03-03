Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Torek,
3. 3. 2026,
13.29

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Kuurne - Bruselj - Kuurne celiakija Matevž Govekar Matthew Brennan

Torek, 3. 3. 2026, 13.29

1 ura, 13 minut

Zakaj Matthew Brennan na zmagovalnem odru ni spil zmagovalnega piva?

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Matthew Brennan | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Britanski kolesar Matthew Brennan (Visma) je pojasnil, zakaj nedeljske zmage na belgijski klasiki Kuurne–Brussel–Kuurne ni poplaknil s kozarčkom piva, kot je to v navadi na številnih belgijskih dirkah. Ne gre za kakšen etični razlog, temveč za zdravstveno omejitev.

"Ne, nisem dolgočasen. Sem celiakaš, zato ne smem uživati glutena. Če bi spil to, bi bila sezona zame lahko končana. Kar je res škoda, ker je to vedno del trenutka. A žal bi letos rad dobil še kakšno dirko," je pojasnil v pogovoru za CyclingProNet.

Matthew Brennan | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Matthew Brennan | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Nazdravljanje s pivom je na nekaterih kolesarskih dirkah skoraj obred. Ko se zmagovalec na odru temu odpove, to hitro sproži vprašanja. Spomnimo se denimo Toma Pidcocka na dirki Amstel Gold Race leta 2023, kjer je zmagvalec dirke Tadej Pogačar pivo spil na dušek, Britanec pa se je zadovoljil z manjšim požirkom. Pozneje je priznal, da mu okus preprosto ni všeč, medtem ko je Brennanov razlog bistveno bolj tehten.

Celiakija je avtoimunska bolezen, pri kateri telo burno reagira na gluten – beljakovino v žitih, kot sta pšenica in ječmen. Ob zaužitju glutena imunski sistem napade sluznico tankega črevesa, kar zmanjšuje sposobnost absorpcije hranil. Za vrhunskega vzdržljivostnega športnika, ki je odvisen od optimalnega vnosa energije in učinkovite regeneracije, je to lahko resen problem. Že majhna količina glutena lahko sproži močno reakcijo.

Matevž Govekar 1x
Sportal Kolesar Matevž Govekar iskreno o celiakiji, kronični bolezni, s katero živi že od otroštva

Med celiakaše sodi tudi slovenski kolesar Matevž Govekar (Bahrain Victorious), ki je bil v nedeljo zelo blizu stopničkam. Dirko je končal na četrtem mestu, tik za najboljšo trojico, čeprav je ob prečkanju ciljne črte še upal na tretje mesto. A kakorkoli, kljub "lesenemu" odličju je ohranil dobre občutke pred nadaljevanjem sezone. Eden od vrhuncev bo zanj Dirka po Italiji, ki se bo začela 8. maja v Bolgariji.

Preberite še:

Kuurne 2026
Sportal Matevž Govekar po izjemni predstavi v Belgiji tudi o zdravstvenem preplahu v začetku leta
Tim Wellens
Sportal Pogačar začasno izgubil pomembnega pomočnika
Matthew Brennan, Kuurne - Bruselj - Kuurne 26
Sportal Zmaga Britancu, hitri Govekar tik pod stopničkami

Kuurne - Bruselj - Kuurne celiakija Matevž Govekar Matthew Brennan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.