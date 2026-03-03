Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
3. 3. 2026,
15.26

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Nova Ljubljanska banka lažne novice

Torek, 3. 3. 2026, 15.26

9 minut

NLB opozarja stranke: Ne kličemo vas mi, ne razkrivajte podatkov!

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
NLB | Če so stranke podatke že posredovale, naj čim prej kontaktirajo NLB. | Foto Bor Slana/STA

Če so stranke podatke že posredovale, naj čim prej kontaktirajo NLB.

Foto: Bor Slana/STA

Banka NLB opozarja, da se je v zadnjih dneh pojavilo več primerov lažnih telefonskih klicev, pri katerih se klicatelji predstavljajo kot zaposleni v NLB. Namen takšnega klica je pridobiti osebne in bančne podatke. Priporočajo, da so stranke ob takšnih klicih pozorne in ne razkrivajo osebnih ali bančnih podatkov.

V največ primerih klicatelji stranki sporočijo, da naj bi bila zavrnjena njena prošnja za kredit, so povzeli. Ob tem so poudarili, da svetovalci NLB strank ne kličejo zaradi odobritve kredita z zahtevo po dodatnih občutljivih podatkih.

Če so stranke podatke že posredovale, naj čim prej kontaktirajo NLB, so še zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

slovenska policija, policija, policistka
Novice Policija opozarja na lažna e-sporočila v imenu družbe Halcom
lažni oglas
Novice Lažna obljuba o vladnem izplačilu: nevaren spletni oglas zavaja državljane
Nova Ljubljanska banka lažne novice
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.