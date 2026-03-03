NLB opozarja stranke: Ne kličemo vas mi, ne razkrivajte podatkov!

Banka NLB opozarja, da se je v zadnjih dneh pojavilo več primerov lažnih telefonskih klicev, pri katerih se klicatelji predstavljajo kot zaposleni v NLB. Namen takšnega klica je pridobiti osebne in bančne podatke. Priporočajo, da so stranke ob takšnih klicih pozorne in ne razkrivajo osebnih ali bančnih podatkov.

V največ primerih klicatelji stranki sporočijo, da naj bi bila zavrnjena njena prošnja za kredit, so povzeli. Ob tem so poudarili, da svetovalci NLB strank ne kličejo zaradi odobritve kredita z zahtevo po dodatnih občutljivih podatkih.

Če so stranke podatke že posredovale, naj čim prej kontaktirajo NLB, so še zapisali v današnjem sporočilu za javnost.