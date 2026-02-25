Rusija v zadnjih dneh znova zagotavlja, da je vse pripravljeno na to, da Ukrajina dobi jedrsko orožje oziroma vse potrebno, da ga razvije sama. To niso prve tovrstne trditve Moskve - med oktobrom 2022 in junijem 2023 so svet podobno prepričevali, da se Ukrajina pripravlja na sprožitev radioaktivnega orožja. V podporo trditvam so uporabili kar fotografijo slovenske agencije za radioaktivne odpadke, zaradi česar se je odzvala tudi slovenska vlada.

Ruska zunanja obveščevalna služba SVR je ta teden Veliko Britanijo in Francijo obtožila, da bosta Ukrajini poskusila zagotoviti vse potrebno za razvoj lastnega jedrskega orožja vključno s kritično pomembnimi komponentami, kot je domnevno celo jedrska bojna glava.

"Britanske in francoske elite aktivno iščejo načine, kako bi Kijev lahko dobil jedrsko orožje ali pa vsaj tako imenovano umazano bombo," so sporočili z zunanjega ministrstva Rusije. Konkretnih dokazov, ki bi podkrepili te trditve, za zdaj sicer še niso predložili, grozijo pa, da bi lahko takšne poteze Ukrajine in Zahoda usodno vplivale na potek mirovnih pogajanj.

⚡️ Russia’s Foreign Intelligence Service:



The British & French elites are actively exploring ways to supply Kiev with a nuclear bomb, or at least a so-called “dirty bomb”.



Such reckless plans show that London & Paris have lost touch with reality.https://t.co/PYxhm6E06Z pic.twitter.com/iLWJyJIcmn — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 24, 2026

Ukrajina je tovrstne navedbe Moskve v torek zavrnila s pojasnilom, da gre za ponovne poskuse Rusije za "oživitev starih neumnosti z umazanimi bombami".

Izraz umazana bomba se uporablja za eksplozivno telo - konvencionalno orožje -, ki vsebuje jedrski material, njegov prvenstveni namen pa je predvsem razpršitev radioaktivne onesnaženosti in ustvarjanje okolja, ki ne dopušča zadrževanja ali bivanja na prizadetem območju. Za zdaj ni znan še noben primer dejanske uporabe umazane bombe.

V Rusiji so za podpihovanje trditev, da Ukrajina pripravlja radioaktivni napad, uporabili fotografijo iz Slovenije

Rusko ministrstvo za zunanje zadeve je podobno svarilo - da je Ukrajina v zadnjih stadijih razvoja tako imenovane umazane bombe - na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, objavilo tudi 24. oktobra 2022. Da je ukrajinski napad z umazano bombo povsem mogoč, je dan pred tem trdil tudi takratni ruski obrambni minister Sergej Šojgu.

Na ruskem zunanjem ministrstvu so ob tem objavili infografiko, ki je prikazovala domnevne kapacitete Ukrajine za razvoj umazane bombe:

💬 Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been ❗ directly ordered to create the so-called #dirtybomb.



☢️ The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 24, 2022

Ena od fotografij v infografiki, na kateri so Rusi med drugimi pripisali, da bodo Ukrajinci v umazani bombi uporabili izotopa urana in plutonija, je takoj sprožila alarm v Sloveniji. Na vrečkah z domnevnimi radioaktivnimi materiali je bil namreč slovenski napis: Radioaktivno.

Izkazalo se je, da gre za fotografijo iz leta 2010, na kateri so detektorji dima, ki jo v strokovnih predstavitvah uporablja Slovenska agencija za radioaktivne odpadke (ARAO).

Agencija za radioaktivne odpadke je ob pojasnilu, da se je v objavi ruskega zunanjega ministrstva znašla njihova fotografija, podala dodatno pojasnilo: "Radioaktivni odpadki v Sloveniji so varno skladiščeni ter pod nadzorom in se ne uporabljajo za izdelavo umazanih bomb." Foto: ARAO

"Na fotografiji so dimni detektorji, ki so predmet splošne uporabe. Vsebujejo sicer radioaktivni vir, vendar ne radioaktivnih virov, ki so navedeni v tabeli pod fotografijo. Fotografija na Twitterju ruskega ministrstva je bila objavljena brez naše vednosti," so takrat zapisali v ARAO.

Na družbenem omrežju X se je z opozorilom, da rusko zunanje ministrstvo v svojih propagandnih materialih o domnevni ukrajinski umazani bombi uporablja slovensko fotografijo, odzvala tudi slovenska vlada, in sicer na zdaj že več kot dve leti neaktivnem mednarodnem profilu, na katerem so vsebine vladne vsebine zvečine objavljene v angleškem jeziku.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

Objavo slovenske vlade je takrat delilo skoraj tri tisoč uporabnikov družbenega omrežja X oziroma nekdanjega Twitterja, med drugim tudi Sean Savett, član sveta za nacionalno varnost v Beli hiši med administracijo nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna, in uradni račun tiskovnega predstavništva zveze Nato.

Le dimna zavesa Rusije? Ukrajina nikoli ni uporabila umazane bombe.

Rusija je trditve o domnevni umazani bombi, ki naj bi jo na skrivaj pripravljala Ukrajina, v javno sfero do zdaj najbolj intenzivno potiskala oktobra 2022 in junija 2023.

Foto: Grok/Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Mnogi so bili prepričani, da je šlo le za preusmerjanje pozornosti z dogajanja na fronti v Ukrajini, ki v teh obdobjih ni bilo naklonjeno Rusiji. Oktobra 2022 je bila Ukrajina namreč še vedno sredi silovitih protiofenziv v smereh Harkova na vzhodu države in Hersona na jugu, ki sta se končali z obsežnejšim umikom ruskih sil in na bojišču zarisali nove frontne linije. Junija 2023 je Ukrajina medtem sprožila še eno protiofenzivo v smereh Donecka in Zaporožja, ki pa ni bila tako uspešna.