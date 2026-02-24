To je fotografija, ki je za vedno spremenila Evropo in svet

Danes mineva natanko štiri leta od začetka ruske invazije na Ukrajino. Če si pred tem niti v sanjah nismo mislili, da lahko v 21. stoletju na evropskih tleh izbruhne vojna, je to zdaj že predolgo naša realnost. Fotografija, ki je zaznamovala začetek vojne in na neki način za vedno spremenila Evropo in svet, je fotografija ukrajinskega mejnega policista, kako beži s kontrolne točke na jugu države.

Začelo se je 22. februarja 2022 v zgodnjih jutranjih urah, ko so ruske sile izstrelile rakete na vojaške cilje, poveljniške centre in infrastrukturo po vsej Ukrajini. Ruski vojaki so se iz Belorusije premikali proti Kijevu, iz Rusije proti Harkovu in Donbasu ter s Krima proti jugu.

"Postaja Kalančak je bila napadena. Ukrajinski vojaki in civilisti bežijo," je pisalo v objavi, ki se je pojavila na družbenih omrežjih takoj po začetku invazije. Nadzorna kamera je posnela ukrajinskega mejnega policista, kako beži s kontrolne točke na jugu države. Njega in še tri sodelavce so zatem ubili.

V spomin na ta dogodek, ki je za vedno spremenil Evropo in svet, pa tudi mednarodno politiko in gospodarske odnose, se mnogi še danes spominjajo te fotografije. To je bil eden prvih posnetkov z začetka vojne.

The picture that Forever changed Europe… pic.twitter.com/eOAWRS1rDU — OSINTdefender (@sentdefender) February 23, 2023

Nekaj ur za tem dogodkom je ukrajinska državna mejna straža objavila videoposnetek kolone ruskih vozil v bližini mejnega prehoda Kalančak na jugu Ukrajine.