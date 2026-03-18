Sprašujejo ga, ali bo zaradi Trumpa izbruhnila tretja svetovna vojna

Znani avstralski zgodovinar Christopher Clark svari pred ZDA, ki jim vlada Donald Trump. Ameriški predsednik po njegovem mnenju vlada brez vrednot in norm, Nato pa je zaradi njega oslabljen, kot ni bil že dolgo.

Christopher Clark, ki trenutno v Nemčiji predstavlja svoje zadnje zgodovinsko delo Škandal v Königsbergu, je v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa dejal, da so trenutne globalne politične razmere zelo nevarne.

Trump je za Clarka glavni dejavnik tveganja

Glavni dejavnik tveganja je nepredvidljivo vedenje ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ima veliko moč in ogromen uničujoč potencial, a očitno bije vojno proti Iranu brez načrta. "To je grozljivo," je prepričan Clark.

Čeprav je iranska vlada že desetletja vir nestabilnosti na Bližnjem vzhodu in je večkrat kršila človekove pravice lastnega prebivalstva, po Clarkovem mnenju ni mogoče preprosto odpraviti režimov in, ker je grozno, umoriti njihovega vladnega osebja. "Na svetu je veliko groznih režimov. Kje se bo vse to končalo?" se sprašuje zgodovinar, ki predava na univerzi v Cambridgeu.

Clarku se Hegsethove besede gnusijo

Pri Trumpovi administraciji je presenetljiv tudi njen brutalen komunikacijski slog. Retorika obrambnega ministra Peta Hegsetha je še posebej odvratna, trdi Clark.

Ameriški vojni minister Pete Hegseth je znan po svojem ostrem besednjaku, tudi v času vojne proti Iranu. Foto: Guliverimage

Hegseth, nekdanji televizijski voditelj na Fox News, je med drugim dejal, da vojna proti Iranu nikoli ni bila mišljena kot pošten boj. "Napadamo jih, ko so na tleh, in točno tako bi moralo biti," je med drugim dejal Hegseth.

Clark si želi vrnitev hinavščine

Clark o Hegsethu pravi takole: "Noben ameriški minister pred njim ne bi nikoli tako nagovoril javnosti. Nekateri pravijo, da je to vsaj iskren jezik in ne enaka hinavščina kot prej. S tem se popolnoma ne strinjam. Prvič, ta administracija veliko prikriva in zakriva. Kaj se v resnici dogaja v zakulisju, bomo verjetno izvedeli šele veliko pozneje. In drugič, določena mera hinavščine je pravzaprav zaželena. Ker se pojavi, ko se počutite vsaj temeljno zavezani kodeksu vrednot, tudi če se ga ne držite vedno."

"Zdajšnja ameriška administracija že od samega začetka deluje brez vrednot in norm. Na to pravim: prosim, nazaj v obdobje hinavščine," je dejal Clark.

So trenutne razmere enake kot leta 1914?

Zgodovinar tudi pravi, da ga vedno znova sprašujejo, ali imajo sedanje svetovne razmere vzporednice s tistimi iz leta 1914, preden je izbruhnila prva svetovna vojna. Clark je v svoji mednarodni uspešnici Mesečniki preučil odnose med velikimi silami in zavezništvi tistega časa.

Trump je za Clarka zaradi nepredvidljivosti glavni dejavnik tveganja na svetu. Foto: Guliverimage

"Današnji položaj je popolnoma drugačen od tistega iz leta 1914. Na primer, nimamo opravka z dvema nasprotujočima si zavezniškima blokoma kot takrat, ampak s položajem, ki ga je težko oceniti in vključuje veliko negotovosti. Druga razlika je, da takrat ni bilo tako očitnega agresorja, kot je danes ruski predsednik Vladimir Putin," je pojasnil Clark.

Zaradi ZDA vse manj zaupanja med zahodnimi zavezniki

"Ena stvar, ki me skrbi, je upadanje medsebojnega zaupanja znotraj zahodnega zavezništva. Nato je danes videti šibkejši kot kadarkoli prej v svoji zgodovini, predvsem seveda zaradi izgube zaupanja v ZDA, zlasti zaradi zdajšnjega predsednika, čeprav je bilo že pod Barackom Obamo in Joejem Bidnom mogoče opaziti določeno ohladitev odnosov," ugotavlja avstralski zgodovinar.

Bolj ko slabi kohezija Nata, bolj se mora vsaka država truditi, da bi se zavarovala sama. Število akterjev se povečuje, s tem pa tudi kompleksnost in nepredvidljivost sistema kot celote. Skupni obrambni izdatki so trenutno verjetno višji kot kadarkoli po koncu hladne vojne, je še dejal Clark.