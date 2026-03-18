Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
A. Ž.

Sreda,
18. 3. 2026,
12.59

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Natisni članek

Iran Vladimir Putin Donald Trump Pete Hegseth zgodovina Christopher Clark

Sprašujejo ga, ali bo zaradi Trumpa izbruhnila tretja svetovna vojna

Christopher Clark | Avstralski zgodovinar Christopher Clark je pred leti napisal odmevno knjigo Mesečniki, ki govori o tem, kako je svet leta 1914 zdrsnil v prvo svetovno vojno. Zato ga novinarji od ruske invazije na Ukrajino sprašujejo, ali so razmere podobne tistim iz leta 1914. | Foto Guliverimage

Avstralski zgodovinar Christopher Clark je pred leti napisal odmevno knjigo Mesečniki, ki govori o tem, kako je svet leta 1914 zdrsnil v prvo svetovno vojno. Zato ga novinarji od ruske invazije na Ukrajino sprašujejo, ali so razmere podobne tistim iz leta 1914.

Znani avstralski zgodovinar Christopher Clark svari pred ZDA, ki jim vlada Donald Trump. Ameriški predsednik po njegovem mnenju vlada brez vrednot in norm, Nato pa je zaradi njega oslabljen, kot ni bil že dolgo.

Christopher Clark, ki trenutno v Nemčiji predstavlja svoje zadnje zgodovinsko delo Škandal v Königsbergu, je v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa dejal, da so trenutne globalne politične razmere zelo nevarne.

Trump je za Clarka glavni dejavnik tveganja

Glavni dejavnik tveganja je nepredvidljivo vedenje ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ima veliko moč in ogromen uničujoč potencial, a očitno bije vojno proti Iranu brez načrta. "To je grozljivo," je prepričan Clark.

Ameriški vojni minister Pete Hegseth je znan po svojem ostrem besednjaku, tudi v času vojne proti Iranu.

Trump je za Clarka zaradi nepredvidljivosti glavni dejavnik tveganja na svetu.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
