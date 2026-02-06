"ZDA se pripravljajo na morebitno vojno s Kitajsko"

ZDA imajo dovolj moči le za bojevanje na eni fronti, zato Washington vse svoje vire usmerja v morebitno vojno s Kitajsko. V primeru spopada med ZDA in Kitajsko se bo ameriška vojaška podpora Evropi končala, ostal bo le jedrski dežnik. Morebitni konec Nata bo voda na mlin Rusije. V tem primeru je rešitev za Evropo oblikovanje mini Nata, trdi znani ameriški zgodovinar in geopolitični strokovnjak Stephen Kotkin.

ZDA predstavljajo pet odstotkov svetovnega prebivalstva in 25 odstotkov svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP). V lasti ima 50 odstotkov svetovnih vojaških zmogljivosti, podjetja v Silicijevi dolini pa so vodilna na področju inovacij v svetu.

Neskladje med zahtevami in zmogljivostjo

Kljub temu Stephen Kotkin opozarja, da imajo ZDA, čeprav so še vedno najmočnejša država v zgodovini, dovolj moči le za eno veliko vojno in da obstajajo neskladja med zahtevami po ameriški moči in nezmožnostjo Washingtona, da bi te zahteve izpolnil, piše avstralska spletna stran Top1000funds.com.

ZDA so še posebej v zadregi zaradi svoje osupljive ravni dolga, za katero po Kotkinovih besedah ​​vlada nima rešitve. "Moč ZDA spodkopavamo od znotraj. To počnemo sami sebi," je Kotkin dejal v govoru na simpoziju vlagateljev v Oxfordu in dodal, da so ZDA v procesu krčenja proračuna, da bi pridobila vire za morebitno vojno s Kitajsko.

"Evropa bo morala spremeniti svoj DNK"

Spoznanje, da se Amerika lahko bori le v eni veliki vojni na enem samem področju, se odraža v odsotnosti obrambno-industrijske baze. Ameriške vojaške zaveze ostajajo in se širijo, vendar jih Washington nima zmožnosti izpolniti, poudarja ameriški zgodovinar.

Kotkin je opozoril, da bo, če se bodo ZDA vojskovale s Kitajsko, ameriška podpora Evropi izginila. Foto: Guliverimage

Vendar pa globalna stabilnost temelji na moči ZDA. Evropa po drugi svetovni vojni je bila zgrajena na podlagi tega, da se ji nikoli več ne bo treba bojevati. Danes je Evropa pod pritiskom, da se ponovno oboroži, vendar je Kotkin opozoril, da bo morala Evropa spremeniti svoj DNK, da se to zgodi.

"Ostal bo le ameriški jedrski dežnik"

"Evropa in druge t. i. srednje sile, kot je Japonska, so odvisne od ameriškega jedrskega dežnika. Danes ZDA vse pogosteje govori, da je dolžnost teh držav, da branijo mir in blaginjo v prihodnosti."

Kotkin napoveduje, da bo, če se bodo ZDA vojskovale s Kitajsko, ameriška podpora Evropi izginila. "Ameriška sredstva v Evropi bodo izginila. Ostal bo le jedrski dežnik," je dejal.

Protiruski mini Nato na čelu s Poljsko, Švedsko in Finsko?

Opozoril je, da bo Rusiji koristil razpad Nata, vendar je predlagal, da bi Evropa lahko oblikovala mini Nato, da bi se branila. Kot potencialne voditeljice tega mini Nata je izpostavil Poljsko, Švedsko in Finsko.

Razpad Nata bi bil voda na Putinov mlin. Foto: Reuters

Kotkin je pojasnil, da je že ameriški predsednik Barack Obama spoznal, da zahteve po ameriški moči presegajo njene zmogljivosti. Zdaj je Donald Trump hladno vojno zožil na Kitajsko.

Hude posledice morebitne ameriško-kitajske vojne

Kotkin je opozoril, da bo morebitna vojna med ZDA in Kitajsko konec sveta, kot ga poznamo. Po njegovih besedah sta vojni v Ukrajini in Gazi predvsem humanitarni tragediji, medtem ko bi bila ameriško-kitajska vojna veliko uničenje s posledicami za ves svet. Kitajska je zgradila ogromne vojaške zmogljivosti in ima 50 milijonov moških, starih od 18 do 25 let, ki so sposobni bojevanja.

Kitajska in ZDA še nikoli nista bili tako močni hkrati. Kitajska je sledila japonskemu in južnokorejskemu modelu, bogatela je z izvozom na ameriški trg in gradila svoj srednji razred. ZDA so mislile, da bo Kitajska odgovoren deležnik v mednarodnem sistemu, vendar Kitajska ne želi živeti v svetu, v katerem prevladujejo ZDA, trdi Kotkin.

Regionalni konflikti, ki napovedujejo novo svetovno vojno?

Kotkin je današnje izzive primerjal s tridesetimi leti prejšnjega stoletja, ko so številni konflikti, kot so italijanska invazija na Etiopijo, vdor nemških čet v Porenje in japonsko zavzetje Mandžurije, služili kot predhodnica druge svetovne vojne.

Je vojna v Ukrajini regionalni konflikt, ki napoveduje velik svetovni spopad? Foto: Guliverimage

Danes so ti konflikti vojne v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in v vse večji prisotnosti Kitajske v Južnokitajskem morju. Čeprav gre za regionalno usmerjene konflikte, je dejal, da se svetovna vojna začne, ko se združijo regionalni konflikti. "Šele ko se to zgodi, postane očitno," je dejal zgodovinar.

Zlom svetovnega gospodarstva?

Kotkin trdi, da sta tragediji v Gazi in Ukrajini eksistencialni le za ljudi, ki so ubiti, in da ti vojni ne predstavljata geopolitičnega tveganja. Če pa se bosta spopadli ZDA in Kitajska, vse svetovno gospodarstvo ne bo več delovalo tako, kot deluje zdaj, kar bo imelo globoke posledice za cela mesta in industrije.

Kotkin meni, da so svetovni poskusi reševanja podnebne krize propadli. Obljube vlad so se izkazale za sleparije, trdi in dodaja, da bo rešitev za podnebne spremembe na koncu prišla s pomočjo tehnologije.

Energijsko potratna umetna inteligenca

A ob tem poudarja, da so tehnološka podjetja požrla svoje obljube o ničelnem izpustu toplogrednih plinov, saj za svoje podatkovne centre, ki podpirajo umetno inteligenco, porabljajo ogromne količine energije. Poleg tega bodo povpraševanja po energiji v prihodnje samo še naraščala.

O družbenih medijih Kotkin pravi, da so jedki in da dvigujejo obrobje v glavni tok. Obrobni glasovi, ki spodbujajo laži in ekstremizem, so bili vedno prisotni, vendar so bili manj vidni, pojasnjuje.

Velike težave svobodne in odprte družbe

Po njegovih besedah je poslovni model družbenih medijev uničiti svobodne in odprte družbe, ki ne morejo cenzurirati in nadzorovati. A ko poskušajo to storiti, samo še poslabšajo težavo.