Slaba novica za Srbijo. To je za zdaj znano.

Še leta 2007 sta imeli Bolgarija in Srbija po podatkih Svetovne banke skoraj enak bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca, zdaj pa so Bolgari prehiteli svoje zahodne sosede. Razlog za večjo gospodarsko uspešnost Bolgarije je njeno članstvo v EU.

Leta 2007 je imela Bolgarija nominalni BDP na prebivalca 7.271 dolarjev (6.251 evrov po današnjem tečaju), Srbija pa 7.377 dolarjev (6.342 evrov). Nato se je začelo bolgarsko prehitevanje Srbije: leta 2024 je imela Bolgarija nominalni BDP na prebivalca v višini 17.596 dolarjev (15.128 evrov), Srbija pa 13.679 dolarjev (11.760 evrov).

16. sovjetska republika, ki je bila obupno revna?

Bolgari so prehiteli Srbe tudi glede povprečne plače in kupne moči. To si ni zgodilo zato, ker bi bili pametnejši ali bolj pridni od Srbov, ampak zato, ker je merljiva razlika, ali je država v EU ali ne, v nemškem Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) piše dopisnik z Balkana Michael Martens.

Bolgarija, ki so jo nekoč zasmehovali kot 16. sovjetsko republiko, je bila po Martensovih besedah obupno revna. Toda to se je spremenilo. Po vstopu v EU leta 2007 in vstopu v schengensko območje leta 2025 je Bolgarija danes tudi članica evroobmočja.

Evropske milijarde in ogromni evropski notranji trg

"Je torej Bolgarija doživela kakšen gospodarski čudež? Ne. Oziroma: čudež se imenuje članstvo v EU. Natančneje: gre za dostop do milijard evrov evropskih skladov in, kar je še pomembneje, za to, da je del ogromnega trga s 460 milijoni udeležencev," poudarja Martens.

Martens o Bolgariji na družbenem omrežju X:

Within just a decade, Bulgaria – once lagging behind – has not only caught up with, but surpassed Serbia economically. Not because Bulgarians are smarter or more diligent than Serbs. But because it does make a measurable difference whether a country is in the EU or not.⬇️ 🧵⬇️. pic.twitter.com/klDgxrUUCO — Michael Martens (@Andric1961) January 13, 2026

Primerljivost med Bolgarijo in Srbijo izhaja iz dejstva, da sta sosednji državi in ​​imata skoraj enako število prebivalcev (približno 6,7 milijona). Imata tudi približno enak ozemeljski obseg, čeprav je Bolgarija nekoliko večja.

Zakaj sta se bolgarska in srbska pot ločili?

"Zakaj in kako so se torej njune gospodarske poti ločile po tem, ko se je Bolgarija pred približno 18 leti kljub (popolnoma upravičenim) obtožbam o korupciji v njenem političnem in pravosodnem sistemu pridružila EU?"

Kot država kandidatka Srbija od EU prejema tako imenovano predpristopno pomoč (IPA). Čeprav so ti zneski precejšnji, so še vedno le majhen delček v primerjavi s strukturnimi in kohezijskimi skladi, ki so na voljo polnopravnim državam članicam.

EU financira predor pod Balkanskim gorovjem

Julija 2022 je EU sporočila, da so Bolgariji (ki je še vedno najrevnejša država članica EU) za tekoče obdobje financiranja do leta 2027 dodelili več kot 11 milijard evrov vključno s 4,2 milijarde evrov za širitev ali posodobitev infrastrukture v zanemarjenih regijah.

Bolgarija je leta 2007 postala članica EU, lani del schengenskega območja in letos tudi del evroobmočja. V tem obdobju je po nominalnem BDP na prebivalca prehitela Srbijo. Foto: Guliverimage

Največji projekt je (še nerealizirani) predor Šipka pod Balkanskim gorovjem, ki naj bi močno izboljšal povezavo znotraj Bolgarije, med severom in jugom države. Brez sofinanciranja EU bi imela Bolgarija veliko več težav pri izvedbi tako obsežnih projektov.

Bolgarija bo vojaško tovarno gradila z evropskim denarjem

Za razliko od Srbije lahko Bolgarija črpa tudi iz dodatnih programov EU za podporo naložbam. En primer je milijardo evrov vreden sporazum, ki sta ga oktobra 2025 podpisala Bolgarija in nemško obrambno podjetje Rheinmetall.

Bolgarija svoj del skupnega podjetja v veliki meri financira s posojilom iz evropskega programa SAFE (Varnostni ukrep za Evropo). Ta finančni instrument za evropsko obrambno industrijo zagotavlja do 150 milijard evrov dolgoročnih posojil z nizkimi obrestmi.

Zakaj je Bolgarija bolj privlačna za vlagatelje kot Srbija

Bolgarija namerava iz tega programa za sodelovanje z Rheinmetallom črpati 400 milijonov evrov. Bolgarija je za svojo obrambno industrijo zaprosila za posojila v višini več kot tri milijarde evrov.

Nemški orožarski velikan Rheinmetall bo v Bolgariji zgradili tovarno streliva. Na fotografiji vidimo šefa podjetja Armina Pappergerja. Desno ob njem (in pred generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem) je bolgarski predsednik Rumen Radev. Foto: Guliverimage

Za Bolgarijo pa je bolj kot katerikoli program financiranja pomembnejši dostop do enotnega evropskega trga s skoraj 460 milijoni prebivalcev. Zaradi tega je Bolgarija privlačnejša tako za vlagatelje kot za njeno izvozno industrijo. In to so prednosti, ki jih Srbija nima.

Bolgarija je še vedno najrevnejša v EU

Čeprav je tudi srbsko gospodarstvo v zadnjih letih raslo, včasih celo precej močno, je razlika očitna. Z drugimi besedami: EU je pomembna, politično in gospodarsko.

Seveda Bolgarija še zdaleč ni popolna. Ostaja najrevnejša država članica EU, korupcija, zlasti v sodstvu, pa je še vedno zelo velika težava – tako kot v Srbiji (ali v Romuniji). Vendar sta Bolgarija leta 2007 in Bolgarija danes dva zelo različna svetova, še piše Martens.