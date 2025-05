Vladimir Putin je našel novega krivca za vojno v Ukrajini

Rusija tako rekoč od začetka invazije Ukrajine odgovornost za vojno prelaga na napadeno državo, zvezo Nato, ZDA in Evropsko unijo. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je posredno krivdo za vojno, ki se je februarja 2022 začela po večmesečnem zatrjevanju Moskve, da se ne bo zgodilo nič in da zahodni obveščevalci zgolj paničarijo, zdaj pripisal še Bolgariji in Romuniji.

Ruska državna televizija Rusija-1 je pretekli konec tedna izdala 90-minutni propagandni dokumentarni film z naslovom Rusija. Kremelj. Putin. 25 let., ki popisuje četrt stoletja vladavine Vladimirja Putina kot de facto voditelja Rusije (vir).

V dokumentarcu, ki obsega serijo intervjujev, posnetih marca in aprila letos, ter arhivskih posnetkov, je precej časa namenjenega vojni v Ukrajini. Večkrat so ponovljeni argumenti, s katerimi v Kremlju upravičujejo vojno v Ukrajini, v prvi vrsti pa je izpostavljena domnevna eksistencialna grožnja Zahoda in predvsem zveze Nato Rusiji.

V tem kontekstu Vladimir Putin za sokrivca za rusko invazijo Ukrajine ter dogodke, ki so se zgodili pred (ruska priključitev polotoka Krim) in po tem (vojna v Ukrajini), označi Bolgarijo in Romunijo.

Vaja vojaških padalcev nad oporiščem bojnega letalstva ZDA Bezmer v Bolgariji. Združene države Amerike imajo v Bolgariji po dogovoru o krepitvi obrambnega sodelovanja iz leta 2006 sicer štiri manjše vojaške postojanke. Foto: Guliverimage

Krivi sta, ker gostita Američane

Državama ruski predsednik očita, da sta k stopnjevanju napetosti, ki je na koncu vodila do današnje situacije, prispevali s tem, da na svojem ozemlju gostita ameriška vojaška oporišča.

"Na naših državnih mejah imajo svoje sile. Tako imenovane 'lahke ameriške prednje baze' (manjša vojaška oporišča blizu potencialnih kriznih območij ali konfliktnih regij izven ZDA, op. p.) se pojavljajo v Bolgariji in Romuniji. Treba se je jasno vprašati – proti komu je uperjena ta širitev?" je v dokumentarnem filmu še dejal Putin.

Rusija bo ali neodvisna in suverena, ali pa je sploh ne bo, je v dokumentarnem filmu poudaril ruski predsednik in dejal, da je to sporočilo, ki ga je večkrat želel poslati "našim partnerjem in kolegom" v upanju, da bo Rusija slišana in da se bo odnos do nje popravil. "Na žalost nismo bili slišani. Se pravi – slišali so, a se niso odzvali, kot bi se morali. To je na koncu vodilo do tragičnih dogodkov, ki jih danes vidimo v Ukrajini," je Putin za invazijo sosede v dokumentarnem filmu ponovno obtožil zvezo Nato in združeni Zahod. Foto: Guliverimage

Nekateri uporabniki družbenih omrežij so se spraševali, ali je Putin z zgornjo izjavo o silah na državnih mejah nakazal, da Ukrajino, ki meji na Romunijo – Bolgarija ne – smatra za ozemlje Rusije, kar so že večkrat poudarjali nekateri vidni ruski politiki, med drugim tudi nekdanji ruski predsednik Dmitri Medvedjev, a to v dokumentarcu ni jasno razvidno.

ZDA imajo v Evropi sicer vojaški oporišči med drugim v Estoniji in na Norveškem, ki pa mejita na Rusijo.

Dmitri Medvedjev spomladi leta 2024 pred zemljevidom, ki večino Ukrajine prikazuje kot ozemlje Rusije. Po tem scenariju bi si Romunija res delila mejo z Rusijo. Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Dokumentarni filmi, v katerem Putin odgovornost za vojno v Ukrajini prelaga na tudi na Bolgarijo in Romunijo, je bil sicer objavljen tik pred drugim krogom predsedniških volitev v Romuniji, kjer zelo dobro kaže Georgeju Simionu, kandidatu skrajne desnice, ki je znan po svojih s kremeljskimi skladnih stališčih.