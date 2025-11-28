Petek, 28. 11. 2025, 14.54
50 minut
AL!VE širi svoj asortiment: nove proteinske ploščice, ki osvajajo z ekstra hrustljavostjo in ekstra kremoznostjo
Blagovna znamka AL!VE, ki je že dobro poznana po svojih priljubljenih proteinskih AL!VE dropsih, AL!VE namazih in AL!VE cupsih, predstavlja najnovejšo okrepitev svoje družine čokoladnih prigrizkov brez slabe vesti – dve novi, izjemno kremasti in hkrati hrustljavi proteinski ploščici, ki navdušujeta tako z okusom kot z vrhunsko hranilno vrednostjo. Od 20. novembra sta na voljo v vseh trgovinah Mercator.
Kupci lahko izbirajo med dvema razvajajočima okusoma, ki skupaj naslavljata tako ljubitelje karamele kot prave čokoholike.
MILK TOFFEE – sladko-slana harmonija karamele in arašidov
Ploščica Milk Toffee s kar 34 odstotki beljakovin združuje mehko mlečno karamelo, hrustljave kakavove crispije in nežno mlečno čokolado brez dodanega sladkorja. Gre za popoln sladko-slan trenutek, ki prepriča tudi najzahtevnejše. Z zgolj 147 kalorijami, 13 grami beljakovin in brez dodanega sladkorja je popolna izbira po vadbi ali kot hranljiv prigrizek na poti.
DARK BROWNIE – bogata čokoladna izkušnja za prave ljubitelje browniejev
Za vse, ki si želijo nekaj ekstra čokoladnega, je tu ploščica Dark Brownie z 32 odstotki beljakovin. V njej se prepletajo mehka brownie sredica, čokoladni nadev in mlečna čokolada brez dodanega sladkorja, posuta s kakavovimi zrni. Prav tako vsebuje 13 gramov beljakovin in le 147 kalorij ter ponuja pristni brownie trenutek, ki ga lahko brez slabe vesti uživate kadarkoli v dnevu.
Z novima proteinskima ploščicama Milk Toffee in Dark Brownie blagovna znamka AL!VE ponovno dokazuje, da je mogoče združiti vrhunski okus, funkcionalnost in uravnotežene hranilne vrednosti.
Popolno za VSAK TRENUTEK DNEVA – po vadbi, na poti ali kot preprosto boljša alternativa navadnim sladkim prigrizkom.
Naročnik oglasnega sporočila je Incom.