AL!VE širi svoj asortiment: nove proteinske ploščice, ki osvajajo z ekstra hrustljavostjo in ekstra kremoznostjo

Blagovna znamka AL!VE , ki je že dobro poznana po svojih priljubljenih proteinskih AL!VE dropsih, AL!VE namazih in AL!VE cupsih, predstavlja najnovejšo okrepitev svoje družine čokoladnih prigrizkov brez slabe vesti – dve novi, izjemno kremasti in hkrati hrustljavi proteinski ploščici , ki navdušujeta tako z okusom kot z vrhunsko hranilno vrednostjo. Od 20. novembra sta na voljo v vseh trgovinah Mercator .

Foto: Incom

Kupci lahko izbirajo med dvema razvajajočima okusoma, ki skupaj naslavljata tako ljubitelje karamele kot prave čokoholike.



MILK TOFFEE – sladko-slana harmonija karamele in arašidov



Foto: Incom

Ploščica Milk Toffee s kar 34 odstotki beljakovin združuje mehko mlečno karamelo, hrustljave kakavove crispije in nežno mlečno čokolado brez dodanega sladkorja. Gre za popoln sladko-slan trenutek, ki prepriča tudi najzahtevnejše. Z zgolj 147 kalorijami, 13 grami beljakovin in brez dodanega sladkorja je popolna izbira po vadbi ali kot hranljiv prigrizek na poti.

DARK BROWNIE – bogata čokoladna izkušnja za prave ljubitelje browniejev

Foto: Incom

Za vse, ki si želijo nekaj ekstra čokoladnega, je tu ploščica Dark Brownie z 32 odstotki beljakovin. V njej se prepletajo mehka brownie sredica, čokoladni nadev in mlečna čokolada brez dodanega sladkorja, posuta s kakavovimi zrni. Prav tako vsebuje 13 gramov beljakovin in le 147 kalorij ter ponuja pristni brownie trenutek, ki ga lahko brez slabe vesti uživate kadarkoli v dnevu.

Foto: Incom

Z novima proteinskima ploščicama Milk Toffee in Dark Brownie blagovna znamka AL!VE ponovno dokazuje, da je mogoče združiti vrhunski okus, funkcionalnost in uravnotežene hranilne vrednosti.

Popolno za VSAK TRENUTEK DNEVA – po vadbi, na poti ali kot preprosto boljša alternativa navadnim sladkim prigrizkom.







Naročnik oglasnega sporočila je Incom.