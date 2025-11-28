99-letni igralec Dick Van Dyke je razkril dva ključna razloga za dolgo življenje. Legendarni igralec Mary Poppins, ki bo 100 let dopolnil 13. decembra, je pred velikim jubilejem priznal, da se "za 100 let počuti res dobro".

V nedavnem intervjuju za portal People je igralec in komik Dick Van Dyke (s pravim imenom Richard Wayne Van Dyke) priznal, da ima kljub svoji častitljivi starosti in letom pogosto "več energije kot drugi" in se nikoli ne zbudi slabe volje. Ljudje ga pogosto sprašujejo, kaj je delal prav. "Ne vem. Sem precej len," je priznal legendarni komik.

Opustil je jezo in sovraštvo

Van Dyke je priznal tudi, da ga je opustitev jeze in sovraštva pripeljala daleč. "Vedno sem mislil, da je jeza nekaj, kar človeku razjeda notranjost – in sovraštvo. In nikoli nisem bil sposoben razviti občutka sovraštva. Mislim, da je to ena glavnih stvari, ki me je gnala naprej," je dejal Van Dyke.

Še naprej redno telovadi

Temu je 99-letni igralec dodal: "Bile so stvari, ki mi niso bile všeč, ljudje, ki mi niso bili všeč in jih nisem odobraval. Ampak nikoli nisem bil sposoben ekstremnega sovraštva," je povedal in dodal, da je njegov oče umrl pri 73 letih, ker je "bil nenehno vznemirjen zaradi stanja v svojem življenju", je še povedal v pogovoru. Za Entertainment Tonight je povedal tudi, da še vedno hodi v telovadnico trikrat na teden in telovadi in dodal: "In vsem svetujem, da to počnejo, ker je to skrivnost dolgoživosti,"

Pred smrtjo nima strahu

Razkril je tudi, da pred svojo smrtjo nima strahu in da se je ne boji. "Ko se izteče tvoj čas na zemlji, premineš. Iz nekega razloga se ne bojim smrti. Tega ne morem razložiti, ampak se je ne. Imel sem tako čudovito polno in vznemirljivo življenje. Tako da se ne morem pritoževati," je bil jasen legendarni igralec.

Od leta 2012 je Van Dyke poročen s 54-letno vizažistko Arlene Silver, ki ji pripisuje zasluge za to, da se je počuti mladostno. Priznal je, da ga Arlene "ohranja v trenutku", ter da ga dela srečnega vsak dan v življenju. "Ona je veselje. Lahko me pripravi do petja ali plesa in nosi toliko odgovornosti ... Preprosto imam srečo," je še iskreno priznal poskočni igralec.

Dick van Dyke z ženo Arlene Silver leta 2021. Foto: Guliverimage

Spregovoril je tudi o svoji zapuščini in priznal, da spomin nanj ni preveč pomemben, vendar si želi, da bi se njegova glasba pela še v naslednjih generacijah, ki prihajajo. "Kar sem zapustil v smislu otroške zabave in otroške glasbe – to je moja zapuščina," je bil še jasen Van Dyke.

Nagrajeni igralec Van Dyke, znan po vlogah v serijah The Dick Van Dyke Show (1961–1966), Chitty Chitty Bang Bang (1968) in mnogih drugih, je med drugim predstavil tudi svojo knjigo 100 razlogov za življenje do 100 let: Vodnik optimista po življenju.

Dick van Dyke leta 2007. Foto: Guliverimage