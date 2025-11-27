O raku prostate ne bi smeli govoriti le novembra, temveč vse leto, vsak dan znova, je po uspešnem zaključku kampanje SMS fotru povedal predsednik društva OnkoMan Matej Pečovnik. S kampanjo, katere namen je predvsem preventiva, so dosegli namen, je poudaril. Sporočila očetom je namreč samo prek te platforme poslalo 1.600 uporabnikov, kar je približno toliko, kolikor moških v Sloveniji letno zboli za rakom prostate. "Vsak tretji Evropejec bo v roku svojega življenja slišal to diagnozo," pa je opozoril Martin Lisec, ki je raka prostate prebolel tudi sam. V Sloveniji je pred tednom dni zaživel tudi pilotni program za odkrivanje raka prostate Peter in prva vabila so moškim že poslali.

Martin Lisec je za diagnozo raka prostate izvedel lani. Za njim je operacija, obsevanja ni potreboval. Najbolj je hvaležen dejstvu, da je za diagnozo izvedel pravočasno. "Veste, s tem rakom je tako: ko je, in če je prepozno, v bistvu ni koraka nazaj."

"Seveda je bil šok, ko sem izvedel za diagnozo. Na te stvari nisi pripravljen. Zato sta ozaveščanje in psihološka pomoč moškim, ko izvejo za diagnozo, zelo pomembna. O tem pogosto predavam in to idejo bomo naprej gradili tudi skupaj z društvom OnkoMan," je dejal Lisec (na fotografiji desno). Foto: OnkoMan

Prav pravočasno odkritje in spodbuda za preventivni pregled je bila tokratna novembrska kampanja SMS fotru društva OnkoMan, v kateri so sinovi in hčere svojim očetom pošiljali sporočila s povabilom na preventivni pregled.

Matej Pečovnik, predsednik društva OnkoMan, znova in znova poudarja, da čeprav za rakom prostate zboli vsak četrti moški po 50. letu, se številni pregleda ne udeležijo.

"Zelo zelo sem presenečen, koliko sporočil je bilo poslanih. Čeprav jih ni bilo 314 tisoč, kolikor je moških v tej ogroženi skupini, smo dosegli številko 1.600, toliko pa jih letno pri nas zboli za tem rakom," je dejal Pečovnik.

Rak prostate je najpogostejša oblika raka pri moških. Preventivni pregled je preprost način, da pravočasno poskrbite zase, pozivajo v kampanji SMS fotru. Tokrat so v ospredje postavili očete, saj se kar 80 odstotkov moških med 50. in 75. letom namreč strinja s trditvijo, da gredo k zdravniku le, če so zares bolni. In ker moški pogosto ne poslušajo zdravnikov, bodo morda poslušali svoje otroke.

Z odzivom na kampanjo SMS fotru je Pečovnik zelo zadovoljen (na fotografiji skrajno levo). Foto: OnkoMan

Drugačen od drugih rakov

Rak prostate je najpogostejši rak pri moških, za katerim pri nas na novo letno zboli že več kot 1.700 Slovencev. "V primerjavi z Evropo je število na novo zbolelih letno nad evropskim povprečjem. Še bolj pa nas vznemirja, da je nad evropskim povprečjem tudi število umrlih," je poudarila Janja Čarman iz Onkološkega inštituta Ljubljana.

Čeprav govorimo o raku, ki ga ni treba vedno nujno takoj zdraviti, je pravočasno odkritje ključno.

"Če govorimo o raku z nizkim tveganjem za napredovanje, se priporoča aktivno sledenje. To pomeni, da moške po priporočilih sledimo in zdravimo odloženo, in s tem seveda odložimo morebitne težave, ki jih vsako zdravljenje lahko prinese. Morda takih moških nikoli v življenju sploh ni treba zdraviti," je pojasnila Čarman, a ob tem poudarila, da vsako leto po zadnjih podatkih registra raka umre 476 moških na leto, kar pa je seveda zelo skrb vzbujajoče.

"Raka prostate se ne da preprečiti in res si želimo, da se čim več moških odzove vabilu na presejalni test. Tako bomo lahko videli, kako pogosto bo presejalni test pozitiven, koliko jih bo potrebovalo magnetno resonanco in v končni fazi, pri kakšnem odstotku bodo odkrili raka prostate," je pozvala Janja Čarman (na fotografiji druga z leve). Foto: OnkoMan

Presejalni program Pro Peter – prva vabila že poslana

V okviru posebnega presejalnega programa Peter za odkrivanje raka prostate so pred dobrim tednom že poslali prva vabila naključno izbranim moškim, starim od 50 do 69 let, sprva v ljubljanski regiji.

Program Peter, ki ga bo vodil Onkološki inštitut, bo ciljno skupino moških povabil k presejanju s PSA (prostata specifični antigen) v krvi. Tiste, ki bodo imeli povišane vrednosti, bodo napotili na nadaljnje diagnostične preiskave. Cilj programa je zmanjšati število prepozno diagnosticiranih primerov in znižati umrljivost zaradi raka prostate.

Čarman: Presejalni programi so narejeni za to, da rešujejo življenja.

"Cilji so, da zmanjšamo delež teh napredovalih oblik, torej tistih, ki moške ogrožajo. Dolgoročno to pomeni, da bomo s tem zmanjšali umrljivost, hkrati pa si želimo uveljaviti aktivno sledenje. Pri vseh, kjer se to priporoča, pa seveda pričakujemo, da se bo tudi kakovost življenja teh moških dvignila. Se pravi, pričakujemo, da se bo z leti raven vsega dvignila, da bomo imeli boljši nadzor kakovosti vseh preiskav, ki bodo na poti teh moških," je še dejala Čarman.

Ker se ta rak pogosto razvija brez očitnih znakov, je nadvse pomembno odkrivanje v čim zgodnejši fazi, saj je zdravljenje takrat uspešnejše.

Skoraj stoodstotno preživetje, če ga odkrijejo zgodaj

Skoraj tri četrtine bolnikov zboli med 50. in 74. letom starosti, vendar se lahko rak začne razvijati že mnogo prej, celo dvajset let pred pojavom prvih simptomov.

Čeprav je pogost pri starejših, zaradi boljšega testiranja (PSA test) vedno več primerov odkrijejo tudi pri mlajših moških. K preventivnim pregledom pozivajo tudi v društvu OnkoMan, še posebej posameznike, pri katerih je rak prostate v družini.

Program Peter ni nič nevarnega, moškim sporoča predsednik društva OnkoMan Matej Pečovnik. Foto: Gaja Hanuna