Ko moški spregovorijo o svojem zdravju: To je res eno veliko "Sranje" #Spotkast

November je čas, ko se pogosteje pogovarjamo o zdravju moških, o temah, ki so za marsikaterega potisnjene na dno prioritet: rak mod, rak prostate, depresija in tudi samomorilnost. A za številkami in kampanjami stojijo resnične zgodbe. Ena od njih je zgodba Mateja Pečovnika, predsednika društva OnkoMan, ki se je pri komaj 25 letih tudi sam srečal z rakom. Pečovnik je danes eden najodmevnejših glasov ''movembrskega gibanja''. Vabljeni k poslušanju!

Najtežji trenutek: "Imate raka"

Matej je prve znake o spremembi zdravja začutil kmalu po jadranju. Povišana temperatura, nočno potenje, občutek utrujenosti. Bulica na vratu je bila tista, ki ga je dokončno prepričala, da nekaj ni v redu.

Pri izbrani osebni zdravnici je vztrajal za nadaljnje preiskave. V bolnišnici so se začeli hitri postopki, pove Matej Pečovnik. Sprva so posumili celo na levkemijo. Biopsija pa je potrdila Hodgkinov limfom, vrsto raka bezgavk, ki najpogosteje prizadene mlade odrasle osebe.

Najtežji trenutek je bila izjava zdravnika: Imate raka, je dejal Matej Pečovnik. In začel se je notranji boj, ki ga ne razume nihče, ki tega ni prestal. Foto: Gaja Hanuna

Negotovost, a ogromna podpora ljudi

Kmalu po diagnozi se je znašel v začaranem krogu negotovosti, strahu in razmišljanja o tem, ali bo sploh dočakal 30. rojstni dan. A ključno vlogo je imela njegova "ekipa" – družina, prijatelji, partnerka in zdravstveno osebje na Onkološkem inštitutu.

Ogromno pa mu je pomenila tudi izkušnja nekoga, ki je to pot že prehodil. "Največ miru mi je dal pogovor z Jakom Jakopičem (podpredsednik društva OnkoMan, op.a.). On je bil zame dokaz, da se da preživeti. Da rak ne pomeni vedno konec," je dejal.

Na vprašanje, kaj ga je med zdravljenjem najbolj držalo pokonci, je odgovoril brez razmišljanja: "Ljudje. Če si sam, je skoraj nemogoče."

Ste vedeli, da je najpogostejši rak med moškimi rak mod, ki prizadene stare med 18 in 35 let? Letno za to boleznijo v Sloveniji zboli okoli 120 moških.

OnkoMan: Moški o svojem zdravju raje molčijo

Društvo OnkoMan se že leta spopada z dejstvom, da moški o zdravju izjemno neradi govorijo, je dejal Pečovnik.

"Avto peljemo na servis za vsak čuden zvok. Pri sebi pa čakamo, da bo minilo," se je nasmehnil. Ko pa je spregovoril o posledicah takšnega odlašanja, se je v trenutku zresnil: "Mnogi pridejo k zdravniku prepozno. Ne zato, ker ne bi opazili simptomov, ampak ker se o tem enostavno ne želijo pogovarjati."

Provokativne kampanje: "Sranje"

5. novembra so v društvu OnkoMan začeli kampanjo "SMS fotru". Z njo želijo spodbuditi moške k preventivnim pregledom za zgodnje odkrivanje raka prostate. V okviru kampanje lahko sinovi in hčere svojim očetom pošljejo povabilo na preventivni pregled. Foto: Gaja Hanuna Pri OnkoManu prav zato razvijajo kampanje, ki so pogosto provokativne, zabavne in zelo direktne.

Od videov o samopregledovanju mod, ki jih je videlo na tisoče mladih, do akcij z znanimi športniki ter kampanje o raku debelega črevesa z naslovom "Sranje" – ker je prav to tema, o kateri se nihče noče pogovarjati, pojasni Pečovnik.

"Če z roza pentljico deluje pri ženskah, pri moških pač ne bo. Mi potrebujemo malo humorja, malo udarnosti, da sploh prisluhnemo," je še dejal.

Teh znakov ne bi smeli ignorirati

Pečovnik je tudi poudaril, da moški pogosto ignorirajo očitne spremembe. Bulica na modu? "Večina jih pomisli: eh, verjetno sem se udaril. Pa mine. Ampak pri raku mod je vsaka nova sprememba znak, da moraš ukrepati."

Podobno velja za:

- kri v blatu ali urinu,

- dolgotrajne bolečine,

- spremembe na koži,

- nepojasnjeno hujšanje ali utrujenost.

"Nič od tega ni normalno. In ni znak šibkosti, če greš k zdravniku," je dodal.

Presejalni programi rešujejo življenja

Slovenija ima odlične presejalne programe, kot so Svit, Dora, Zora, ki dokazano rešujejo življenja. A moški so še vedno slabše odzivni od žensk.

"Program Svit je eden najbolj učinkovitih v Evropi, pa še vedno ogromno moških ne odda niti vzorca blata. Razumem, ni prijetno. Ni ravno tema za kavo. Ampak lahko ti reši življenje," je še opozoril Pečovnik.

Društvo OnkoMan so ustanovili leta 2016. "Trije fantje, bivši onkološki bolniki, smo začutili potrebo, da Slovenija potrebuje društvo, ki nagovarja moške oziroma njihovo zdravje, njihovo ranljivost, stvari, o katerih se mi ne upamo pogovarjati," je še dejal Pečovnik.

"Presejalni programi delujejo, uspehi so zelo dobri. Smo v evropskem vrhu. Če bi bili še moški pri presejalnem Svitu tako zelo odzivni, kot so ženske, bi bili še višje." Foto: Gaja Hanuna

Rak ni samo bolezen – je tudi lekcija

Predsednik društva OnkoMan je odkrito priznal, da ga je bolezen spremenila. "Postal sem preprostejši. Manj me zanimajo materialne stvari, bolj pa ljudje. Stres me ne prizadene več tako kot prej. Bolezen te prisili, da odstraniš ves balast."

Danes, deset let po diagnozi, pravi, da o ponovitvi bolezni ne razmišlja več. "Od nekoga sem slišal 'Rak je bil moja najboljša in najhujša izkušnja hkrati.' In točno to razumem tudi sam."

Pečovnikov nasvet moškim je zelo preprost:

"Za svoje telo poskrbite tako, kot skrbite za svoj avto. Če nekaj ne štima, pojdi na servis. Ne takrat, ko je že prepozno."

Predsednik Društva OnkoMan Matej Pečovnik Foto: Gaja Hanuna

