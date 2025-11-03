Siol.net in Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan z akcijo Zmuvej se!

Siol.net in Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan novembra organizirata družbeno odgovorno akcijo z naslovom Zmuvej se, ki je namenjena ozaveščanju o zdravju moških, pomenu preventive in zgodnjem odkrivanju raka pri moških. Cilj akcije je spodbuditi moške, da naredijo korak za svoje zdravje, se čim več gibajo in se samopregledujejo. Akcija na spletni strani Zmuvej.se poteka od 3. do 30. novembra 2025.

Milijon korakov za milijon slovenskih moških

Akcija je namenjena ozaveščanju o zdravju moških, preventivi in zgodnjem odkrivanju raka ter spodbujanju posameznikov, da naredijo korak za svoje zdravje. Z njo spodbujamo hojo kot preprosto, a izjemno učinkovito aktivnost, ki izboljšuje tako fizično kot psihično zdravje. Širšo javnost, tako Slovence kot tudi Slovenke, vabimo, da se "zmuva" in da vsak dan naredi čim več korakov in tako prispeva k skupnemu cilju – en milijon korakov za en milijon moških v Sloveniji. Vsi koraki se bodo seštevali in v realnem času prikazovali na spletni strani projekta Zmuvej.se.

Hkrati pa je namen projekta tudi spodbuditi javnost k donacijam društvu OnkoMan, ki že vrsto let pomaga pri ozaveščanju, zgodnjem odkrivanju raka in zagotavlja podporo moškim ter njihovim družinam. Vsaka donacija pomaga društvu pri uresničevanju njegovega poslanstva.

Moški zbolevajo pogosteje kot ženske

Moški za različnimi oblikami rakov zbolevajo in tudi umirajo pogosteje kot ženske. Po podatkih NIJZ v Sloveniji za rakom vsako leto zboli več kot osem tisoč moških. Rak prostate je najpogostejša oblika raka pri slovenskih moških. Samo leta 2021 so ga diagnosticirali 1.617 moškim. Rak prostate je drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka pri moških v Sloveniji. Rak mod je najpogostejši rak pri moških med 20. in 40. letom starosti. Ob pravočasnem odkritju je ozdravljiv v več kot 95 odstotkih. Moški so tudi slabše odzivni na presejalne teste in na splošno manj ozaveščeni o raku. Zato bomo na Siol.net novembra več pozornosti namenili tematiki zdravja moških.