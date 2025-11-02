Michael Douglas se je izvlekel. Dajte se še vi.

"Mojo vrsto raka je povzročil humani papiloma virus (HPV)," je leta 2013 za The Guardian izjavil znani ameriški igralec Michael Douglas, ki so mu leta 2010 diagnosticirali raka jezika. Diagnoza kateregakoli raka posamezniku življenje postavi na glavo, a so številne vrste, zlasti če so odkrite v zgodnji fazi, danes ozdravljive. Zato je za vsakogar pomembno, da spremlja spremembe v svojem telesu in se udeležuje presejalnih testov. Še več, nekaterim vrstam raka se lahko izognemo s pomočjo cepljenja - raku na jetrih, ki je lahko posledica kronične okužbe s hepatitisom B ter raku materničnega vratu in ustne votline, ki sta povezana s humanim papiloma virusom (HPV).

Zmuvej se: november je mesec moškega zdravja November je namenjen ozaveščanju o raku pri moških - od raka na prostati in modih do drugih oblik raka, ki prizadenejo moške. Spodbujamo zgodnje preglede, odprt pogovor in skrb za zdravje. Preventiva rešuje življenja.

Igralcu Michaelu Douglasu so leta 2010 odkrili že precej napredovanega raka v ustni votlini - sprva je bilo objavljeno, da trpi za rakom grla, kasneje se je izkazalo, da gre za raka jezika. Po zdravljenju s kemoterapijo in obsevanjem kaže, da je 81-letni Douglas ozdravljen, še naprej pa redno hodi na preglede za spremljanje remisije.

Sprva je igralec raka pripisal stresu, prejšnji zlorabi alkohola in dolgoletnemu kajenju, kasneje pa je javnost precej razburkal z izjavo za časopis The Guardian, da njegovo vrsto raka povzroča humani papiloma virus, ki se prenaša s kunilingusom oziroma oralnimi spolnimi odnosi.

Douglas je zdravniško pomoč prvič poiskal leta 2010, potem ko je imel dlje časa bolečine v grlu. Po več obiskih zdravnikov so odkrili tumor na dnu jezika. Z nadaljnjo analizo so ugotovili, da ima Douglas ploščatocelični karcinom ustne votline v četrtem stadiju, ki je pogosto terminalen. Sledila je intenzivna osemtedenska kemoterapija v kombinaciji z obsevanjem. Kljub temu, da je imel zaradi zdravljenja opečeno nebo v ustih, ni hotel uporabljati sonde za hranjenje, zato je zaradi tekoče diete shujšal za 20 kilogramov in močno opešal. A vendar je bolezen uspel premagati.

Na dogodku enega od ameriških zdravniških združenj je dejal: "Nikoli si nisem mislil, da bom postal obraz raka glave in vratu, ampak če bo po tem, kar se je začelo kot poskus odgovora na nekaj vprašanj o domnevnem izvoru te bolezni, prišlo do odprtja razprave in ozaveščanja javnosti, potem bom vztrajal pri tem."

Razširjen nabor bolezni

Rak ustne votline vključuje vrste, ki se pojavljajo v samih ustih, v zadnjem delu ust, znanem kot orofarinks, in na zunanji strani ustnice. Večina ljudi zboli za rakom ustne votline po dveh različnih poteh. Ena je uživanje tobaka in alkohola, druga pa izpostavljenost virusu HPV-16 (različica humanega papiloma virusa). Gre za razmeroma novo odkrit vzrok, saj so isti virus dolgo povezovali predvsem z rakom materničnega vratu pri ženskah, piše na spletni strani ameriške fundacije Oral Cancer Foundation (OCF).

Foto: STA Čeprav je bil rak ustne votline zgodovinsko povezan z uživanjem tobaka in alkohola, pa to ni več le bolezen kadilcev. Novi podatki OCF kažejo, da najhitreje rastoči segment na novo diagnosticiranih primerov predstavljajo mladi nekadilci. Prav tako je marsikje rak ustne votline kot posledica okužbe s HPV že prehitel raka materničnega vratu.

Zaščita pred HPV

Pred boleznimi, ki jih povzroča virus HPV se lahko zaščitimo s cepljenjem. V Sloveniji je na voljo devetvalentno cepivo, ki varuje pred sedmimi najpogostejšimi nevarnejšimi genotipi HPV, ki lahko povzročajo predrakave spremembe in raka materničnega vratu ter nekatere druge rake spolovil, danke in ustnega dela žrela ter pred dvema manj nevarnima genotipoma HPV, ki povzročata genitalne bradavice.

"Spomladi leta 2025 smo izvedli akcijo cepljenja študentov in mladih odraslih proti HPV z imenom Šeraj ljubezen, ne bolezen, ki je potekala v zdravstvenih domovih univerzitetnih mest po državi. V okviru cepilnega dneva se je proti HPV cepilo 332 mladih. Predvidevali smo, da bo imela komunikacijska in promocijska kampanja daljnosežni in širši učinek, zato smo analizirali tudi cepljenje proti HPV v mescu po akciji in ugotovili, da se je cepilo 1135 oseb več kot v istem obdobju leta 2024. Največji porast cepljenja je bil v skupini, ki smo jo nagovarjali - 15 do 26 let," pojasnjuje Barbara Petkovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

NIJZ v novembru 2025 načrtuje ponovitev akcije Šeraj ljubezen, ne bolezen.

Izvajalce akcije so presenetili podatki o cepljenju proti HPV glede na spol. V mesecu po začetku akcije se je proti HPV cepilo več moških kot žensk (60 odstotkov moških), kar pripisujejo širitvi programa cepljenja proti HPV na moške. Od avgusta 2024 so namreč do cepljenja proti HPV v breme osnovnega zdravstvenega zavarovanja upravičeni tudi moški do 26. leta.

Cepljenje proti HPV ščiti pred okužbami s sedmimi nevarnejšimi genotipi HPV, ki povzročajo približno 90 odstotkov raka materničnega vratu, pa tudi rak penisa, zadnjika, ustnega dela žrela, nožnice in zunanjega ženskega spolovila, ter pred dvema manj nevarnima genotipoma HPV, ki povzročita do 90 odstotkov genitalnih bradavic.

Na NIJZ tudi spodbujajo šole in lokalne skupnosti, da pred cepljenji organizirajo predavanja ali informativna srečanja za starše in mladostnike, s čimer pridobijo zanesljive informacije iz prve roke. Vse ključne informacije o cepljenju so sicer na voljo prek zdravstvenih domov, šolskih zdravstvenih služb in gradiv Nijz.