Catherine Zeta-Jones ob 80. rojstnem dnevu Michaela Douglasa objavila golo fotografijo

Catherine Zeta Jones in Michael Douglas sta v sredo praznovala rojstni dan. On je imel 80 let, ona 55 let. Ker Catherine Zeta Jones ni imela ideje, kaj podariti možu za darilo, je na Instagramu objavila golo fotografijo, piše nemški Welt.

Oskarjevka Catherine Zeta Jones je ob praznovanju svojega in moževega rojstnega dne na spletu objavila golo fotografijo. "Po več kot 25 letih mi je začelo zmanjkovati idej za darila!" je igralka zapisala na Instagramu. V sredo, 25. septembra, je dopolnila 55 let, njen mož Douglas pa je na isti dan dopolnil 80 let.

Pred tem je Zeta Jones delila staro fotografijo sebe in Douglasa ter zapisala: "Vse najboljše Michaelu in meni!" Douglas je na Instagramu poleg njene fotografije zapisal tudi: "Ljubim te z vsem srcem."