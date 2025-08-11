Slovensko visokotehnološko podjetje NGEN Group se širi na poljski trg

NGEN Group , inovativno slovensko podjetje, specializirano za baterijske hranilnike energije in pametne energetske rešitve, je na Poljskem uspešno zagnalo projekt shranjevanja elektrike z močjo 9,4 megavata in kapaciteto 18,8 megavatne ure . Gre za pomemben mejnik v širjenju podjetja na evropske trge ter konkretno podporo Poljski pri prehodu na trajnostno in stabilno energetsko omrežje .

Sistem temelji na tehnologiji Tesla Megapack 2XL, ki omogoča hitro odzivanje na spremembe v porabi in proizvodnji električne energije. Poleg izboljšane zanesljivosti bo projekt pripomogel tudi k zmanjšanju emisij CO₂ – letno za približno 1.800 ton.

Foto: Ngen

Zakaj sploh potrebujemo hranilnike energije?

S prehodom na obnovljive vire energije, kot sta sonce in veter, se energetski sistem sooča z novim izzivom: nestanovitnostjo proizvodnje. Ko sonce ne sije ali veter ne piha, proizvodnje ni – potreba po elektriki pa ostaja. Tu vstopijo baterijski hranilniki energije (BESS).

Ti sistemi omogočajo shranjevanje presežkov elektrike takrat, ko je te dovolj, in njeno sproščanje v omrežje v času največjih obremenitev. S tem pripomorejo k stabilnosti omrežja, zmanjšujejo odvisnost od fosilnih goriv in omogočajo večjo vključenost obnovljivih virov.

Foto: Ngen

Projekt kot del širše evropske strategije

Poljska ni edina postaja. V prihodnjem letu NGEN Group načrtuje razvoj projektov skupne zmogljivosti do 1,6 gigavatne ure v državah, kot so Nemčija, Italija, Avstrija, Hrvaška, Portugalska in ponovno Poljska. Cilj je prispevati k hitrejšemu zelenemu prehodu po vsej Evropi.

"Z velikim ponosom predstavljamo to napredno rešitev za shranjevanje energije, ki jo uvajamo na Poljskem in je popolnoma v skladu z našim poslanstvom: pospešujemo zeleni prehod z inovativnimi in trajnostnimi energetskimi rešitvami," poudarja Roman Bernard, soustanovitelj in direktor podjetja. "Z vključitvijo tehnologije Tesla Megapack ne zagotavljamo le večje zanesljivosti omrežja, temveč tudi neposredno podpiramo cilje Poljske pri razogljičenju in razvoju obnovljivih virov."

Foto: Ngen

Slovensko znanje, evropska prihodnost

NGEN Group ima sedež v Sloveniji in zaposluje približno 165 strokovnjakov. Poleg gradnje in upravljanja baterijskih sistemov podjetje razvija tudi lastne programske rešitve za pametno upravljanje energije in bilančnih skupin.

Z jasno vizijo – popolnoma digitaliziran in decentraliziran evropski energetski sistem – podjetje aktivno prispeva k prilagoditvi energetskih omrežij hitro rastočemu deležu obnovljivih virov in elektrifikaciji družbe.

Eden izmed preteklih uspešnih projektov je bil hranilnik energije za podjetje Uniper v Nemčiji, kar dokazuje sposobnost podjetja za izvedbo kompleksnih in obsežnih rešitev na najvišji ravni.