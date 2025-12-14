Nedelja, 14. 12. 2025, 8.59
1 ura, 3 minute
Evropskemu gospodarstvu se prihodnje leto obeta stabilna rast
Evropskemu gospodarstvu se prihodnje leto obeta enakomerna rast, h kateri bodo prispevali nizka inflacija, nižanje obrestnih mer, odpornost potrošnje ter spodbudna fiskalna politika, napoveduje Mastercard Economics Institute.
Največji pospešek gospodarske rasti na inštitutu pričakujejo v Nemčiji, kjer naj bi se rast okrepila z letošnjih 0,3 na 1,2 odstotka, inštitut navaja v poročilu Gospodarska napoved 2026.
Medtem ko se izvozni sektor v območju z evrom prilagaja carinam, bodo domače gospodarstvo krepili predvsem trije dejavniki: umirjanje stopnje inflacije, ki naj bi prihodnje leto v povprečju znašala 1,8 odstotka, nižje obrestne mere in odporen trg dela, so zapisali v sporočilu za javnost.
Zaposlenost raste
Kot ugotavljajo, trgi dela na splošno ostajajo odporni, saj se zaposlenost še naprej povečuje, stopnje brezposelnosti pa ostajajo blizu zgodovinsko najnižjih ravni tudi v državah, kjer so se sicer rahlo zvišale, kot na primer v Nemčiji.
V Združenem kraljestvu naj bi rast bruto domačega proizvoda znašala 0,9 odstotka, kar je manj od 1,5 odstotka v preteklem obdobju. Potrošnja se pri tem vse bolj preusmerja k doživetjem, elektroniki in modi.
Srednja in vzhodna Evropa beležita okrevanje, kar velja zlasti za Poljsko, Češko, Madžarsko in Romunijo, kjer k rasti prispevata predvsem naraščajoča potrošnja in nižanje obrestnih mer. V nordijskih državah in Švici naj bi medtem beležili gospodarsko rast na račun luksuznega turizma, kjer si prestižni hoteli prisvajajo vse večji delež porabe potrošnikov.
Danska prva v integraciji umetne inteligence
Gospodarstvo v prihodnjem letu bosta pomembno zaznamovala tudi umetna inteligenca in ciljno usmerjene fiskalne spodbude. Kot so pojasnili na inštitutu, uvajanje umetne inteligence prehaja iz faze preizkušanja v fazo integracije, kar omogočajo obsežne naložbe v infrastrukturo. Po kazalniku navdušenja inštituta vodilno mesto v Evropi pri tem zavzema Danska.