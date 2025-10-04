Kazalci v gradbenem sektorju so letos bistveno boljši kot v lanskem letu, ko je panoga zabeležila 9-odstotni padec vrednosti opravljenih del, pri čemer se je gradnja stanovanjskih stavb skrčila kar za petino. To se sicer ni odrazilo v nižjih cenah gradbenih storitev, ki pa so ob povečanem povpraševanju pospešek navzgor dobile v letošnjem letu. Po podatkih raziskave portala MojMojster so se cene mojstrov v povprečju povišale za 12 odstotkov, pri čemer naj bi z 14-odstotno podražitvijo izstopali zidarji. Dvig cen potrjuje tudi uradna statistika, ki pa je vseeno nekoliko bolj konservativna. Skoraj dve tretjini vprašanih mojstrov pričakuje, da bodo cene v prihodnjih šestih mesecih še narasle.

Najnovejši podatki Statističnega urada RS (Surs) govorijo o tem, da se je vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih sedmih mesecih letošnjega leta, v primerjavi z istim obdobjem lani povišala za slab odstotek. Na razmeroma nizko rast do sredine letošnjega leta je vplival slabši začetek leta, ki pa mu je sledila konkretna rast.

Julija je tako na mesečni ravni vrednost gradbenih del (to je najnovejši podatek Surs) narasla za skoraj 10 odstotkov, pri čemer z 18,5-odstotno rastjo izstopa gradnja inženirskih objektov, to je predvsem cestne in železniške infrastrukture.

Na medletni ravni je vrednost v juliju opravljenih gradbenih del narasla za 21,4 odstotkov, pri čemer so zrasle vrednosti vseh vrst gradbenih del: pri gradnji inženirskih objektov za 27,3 odstotka, specializiranih gradbenih delih za 20,3 odstotka in stavbah za 15,6 odstotka.

Najbolj naj bi cene dvignili zidarji

Okrepljena gradbena aktivnost se je hitro prelila tudi v ponovno rast cen gradbenih storitev in zasedenost izvajalcev. To je v zadnjih mesecih opazil vsak, ki se je lotil prenove stanovanja ali večjega gradbenega projekta.

Po podatkih raziskave, ki so jo izvedli na portalu MojMojster so mojstri v zadnjem letu svoje cene v povprečju zvišali za približno 12 odstotkov, kar je štirikrat toliko, kot je znašala uradna letna inflacija v Sloveniji.

Najbolj so po raziskavi, ki so jo na portalu opravili pri več kot stotih gradbenih podjetjih, v zadnjem letu cene dvignili zidarji, in sicer za 14 odstotkov. Med razlogi za podražitev, o katerih so poročali, so visoki stroški materialov, predvsem betona in opeke in pomanjkanje delovne sile.

Tesno za zidarji so elektroinštalaterji s 13-odstotno podražitvijo, med ključnimi razlogi za dvig cen pa v tej branži navajajo kompleksnejše projekte in pomanjkanje kvalificiranih mojstrov.

O višjih stroških materiala kot ključnega razloga za podražitev so medtem poročali tudi vodovodarji in keramičarji, ki so cene dvignili za 12 oziroma 11 odstotkov, medtem ko so slikopleskarji cene dvignili za 9 odstotkov, najmanj med mojstri, kar je po oceni portala MojMojster posledica večje konkurence na trgu.

Skoraj dve tretjini vprašanih izvajalcev pričakuje, da se bo rast cen nadaljevala tudi v prihodnjih šestih mesecih, nižje cene pa pričakuje le pičlih sedem odstotkov vprašanih.

Čeprav je večina izvajalcev poročala o višjih cenah gradbenega materiala, na portalu MojMojster ocenjujejo, da so se cene ključnih surovin v zadnjih dveh dvignile le za nekaj odstotkov, kar ne opravičuje tolikšnega povišanja cene gradbenih del.

Stroški dela so narasli bistveno bolj kot strošek materiala

Predsednik sekcije gradbincev pri OZS Zoran Simčič pravi, da panogo pesti predvsem rast stroškov dela, ki je zaradi nizke dodane vrednosti izvajalci ne morejo preliti drugam kot v višje cene. Zoran Simčič, predsednik sekcije gradbincev pri OZS, potrjuje, da se stroški materiala v letošnjem letu niso bistveno povišali, gibali naj bi se namreč v mejah letne inflacije. "Ampak težava je v vsem drugem. Plače so šle gor, ker moraš delovno silo dobro plačati, da je ne izgubiš. Pomanjkanje delovne sile je namreč še vedno eden ključnih problemov v panogi," opozarja Simčič.

Sogovornik pravi, da so po njegovem poizvedovanju cene pri izvajalcih v zadnjem letu narasle manj kot navaja portal MojMojster, in sicer za sedem do osem odstotkov. Najbolj so se po njegovih besedah podražila zaključna dela, recimo keramičarska dela, pa pripravljalna dela, v katera se najlažje vračuna rast stroškov. "Pri krovstvu in kleparstvu so šle cene gor kvečjemu za odstotek ali dva."

O bolj konservativni oceni rasti cen gradbenih del govori tudi uradna statistika. Po podatkih Surs so v drugem četrtletju letošnjega leta gradbeni stroški za stanovanja v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta narasli za 3,9 odstotka, k čemur so močno prispevali višji stroški dela, ki so porasli za 7,1 odstotka, medtem ko se je material podražil "le" za pol odstotka.

Računajo na investicije države iz načrta za okrevanje

Glede na nekatere druge kazalnike, predvsem statistiko izdanih gradbenih dovoljenj in zadnje jesenske napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) lahko podoben trend pričakujemo tudi v preostalih mesecih letošnjega leta.

Temu pritrjuje tudi Simčič, a hkrati opozarja na pasti. "Letos bomo gotovo imeli v gradbeništvu boljše rezultate, ker je bilo dela več kot lani in tudi za naslednje mesece je poslov veliko. Se pa v zaključku leta čuti upad povpraševanja, na srečo imamo trenutno res ugodno ponudbo bančnih posojil. Če se bo na tem področju kaj spremenilo, bi lahko imeli gradbinci v naslednjem letu težave."

Pričakovanja, da bo država prihodnje leto intenzivno vlagala v infrastrukturo, med drugim še naprej v popoplavno obnovo, so velika. Foto: Ana Kovač Na Umarju pričakujejo, da bodo naložbe rasle predvsem na področju gradnje nestanovanjskih stavb, saj so upravne enote letos izdale gradbena dovoljenja, ki predvidevajo za 18 odstotkov večjo skupno površino kot v enakem obdobju lanskega leta. "Pričakujemo tudi rast gradnje inženirskih objektov, kjer bo na ugodno letno rast v drugem polletju vplivala tudi nizka raven v lanskem tretjem četrtletju (učinek osnove). Nadaljuje se obnova po poplavah, pozitivno pa bo na investicije vplivala tudi poraba sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost," napovedujejo na Umarju.

Rast plač v gradbeništvu med najvišjimi

Izziv v panogi bo po napovedih še naprej delovna sila. Čeprav rast plač v gradbeništvu s 5,6 odstotka ni veliko zaostajala za rastjo plač v prometu (6,0 %), gostinstvu (oboje 5,6 %) in dejavnostih informacijsko-komunikacijske tehnologije (6,2 %), imajo delodajalci tudi v tej panogi še vedno težave najti primeren kader.

Simčič pravi, da podjetja na novo zaposlujejo večinoma tuje delavce, ki jih dobijo prek agencij. "Še zmeraj gre za delavce z območja bivše Jugoslavije, a je vse več tudi delavcev iz Azije. Cene režijske ure so zaradi pomanjkanja kadra šle čez palec z 20 na 23 evrov na uro. To se seveda pozna," pravi sogovornik.

Po podatkih Umarja se je število tujih delavcev v prvi polovici letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 2 odstotka, glede na enako obdobje leta 2019 pa za 55,3 odstotka. Tuji državljani so v povprečju prve polovice leta predstavljali kar 16 odstotkov vseh delovno aktivnih.

Ker gradbeništvo ni panoga z visoko dodano vrednostjo, se po besedah Simčiča vsako povišanje stroškov dela neizogibno prelije v dvig cen gradbenih storitev. "Kaj se bo zgodilo z božičnico? Če jo bodo morali delodajalci izplačati, bodo dvignili cene. Ker druge možnosti ni," opozarja sogovornik.

Ob tem našteva, da so bili že pred tem gradbinci deležni kar nekaj ukrepov, ki so vplivali na strošek dela. "Začelo se je z dodatnim stroškom evidentiranja delovnega časa, nadaljevalo z zakonodajo na področju ročnega premeščanja bremen, dodatne stroške smo imeli tudi poleti zaradi ekstremnih temperatur pa s stroškom za dolgotrajno oskrbo," izpostavlja Simčič.