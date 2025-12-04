Evropska komisarka Marta Kos in premier Robert Golob sta na pogovoru Svobode opozorila na preizkušnje pri širitvi EU in varnosti. Na račun te se ne smemo odpovedati demokraciji, temveč moramo populistom odvzeti orožje strahu, meni Golob. Kos je opozorila tudi na razdiralne zunanje sile. Oba vidita odgovor v vztrajanju pri liberalnih vrednotah.

Evropska komisarka za širitev Marta Kos in predsednik vlade Robert Golob sta na današnjem pogovoru o širitvi EU kot geopolitični nuji, ki ga je organizirala največja vladna stranka, izpostavila vztrajanje pri vrednotah, na katerih je EU utemeljena. Marta Kos je ob tem spomnila, da EU ni samo ekonomski projekt, temveč projekt miru in svobode, kar je po njeni oceni danes na preizkušnji. "Kaj nam pomaga blaginja, če ni miru ali svobode," je opozorila.

Preprečevanje vojn

Tudi predsednik vlade je poudaril, da je EU nastala z namenom preprečevanja vojn, kar pa je poskušala doseči z ekonomskimi mehanizmi. "Blaginja je bila orodje, ne končni cilj. Orodje, s katerim dosežemo, da bo mir večen, in tega ne smemo nikoli pozabiti," je prepričan Golob. Ponotranjenje tega pa po njegovem mnenju pritrjuje tudi tezi, da je treba EU širiti, če je želja zavarovati mir v Evropi.

Foto: STA

Tako Marta Kos kot Golob sta na tej točki opozorila, da je obstoj teh vrednot na preizkušnji. "Soočeni smo s tem, da se spopadamo z avtokrati, ki želijo naši Evropski uniji škoditi ali jo celo uničiti. Prvič v zgodovini smo pred tem, da širitev ne poteka samo na relaciji Evropska unija in države kandidatke, ampak imamo zunanje razdiralne sile, ki želijo, da nam ne bi uspelo," je opozorila Kos.

Kibernetske grožnje

Oba sta tudi v luči prihajajočih parlamentarnih volitev v Sloveniji izpostavila kibernetske grožnje in spomnila na več nedavnih primerov zunanjega vmešavanja v notranjepolitične razmere posameznih držav, med drugim Moldavije in Romunije. Golob je ocenil, da je tudi v Sloveniji v prihajajočih mesecih pričakovati take poskuse, na družbi pa je, kako bo znala te zadeve prepoznati in ob njih ukrepati.

Foto: STA

Komisarka Marta Kos meni, da mora Evropa poskrbeti za odpornost družbe in razlikovanje med lažmi in resnico. Golob pa se je zavzel tudi za razmislek o spremembi slovenske zakonodaje glede volilnega molka, ki ne funkcionira ob zunanjih vplivih, ki tem pravilom ne sledijo. Kot primer je navedel tuje portale, za katere se je izkazalo, da je za njimi stala Rusija. Tisti, ki se drži pravil, zadnja dva dni pred volitvami ljudi prepusti portalom iz tujine, ki so pripravljeni na to, da jih zasujejo s svojimi informacijami, je posvaril.

Marta Kos: Avtokrati izkoriščajo demokratične vrednote za uničevanje demokracije

Po besedah komisarke pa je skrb vzbujajoče tudi, da avtokrati izkoriščajo demokratične vrednote za uničevanje demokracije. Prav za branjenje teh vrednot pa je ključno pripravljanje držav za vstop v EU. Ta si namreč ne more privoščiti v svoje vrste sprejemati članic, ki bi jo slabile, temveč jo morajo krepiti.

Tudi Golob se je strinjal, da "sebični interes" ni ekonomski, ampak je varnostni. Zaradi zadnjega pa se nikoli ne smemo odpovedati demokraciji, kar želijo z vzbujanjem in podžiganjem strahu storiti populisti, je povedal. Zato je po njegovih besedah nujno populistom odvzeti glavno orožje in z vztrajanjem pri pravilih okrepiti varnost.

Po njegovi oceni je tako eden izmed izzivov, kako ustvariti Evropo s tako razvitim imunskim sistemom, ki bo sam izločal "populiste, avtokrate in vse tiste, ki so v resnici proti evropskim idejam". Marta Kos pa je ocenila še, da je EU pred vprašanjem, kaj storiti, da bo lahko z drugačno igro postala supersila. Odgovor je po njenem mnenju prav vztrajanje pri liberalnih vrednotah.