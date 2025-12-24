Golob: Odprite srca

Premier Robert Golob je v božični poslanici državljane pozval, naj odprejo srca in drug drugemu prinesejo tisto, kar ima največjo vrednost, to je spoštovanje, sočutje in mir. "Človeška toplina je tista nit, ki povezuje našo skupnost tudi, ko ni vse popolno. Ko življenje prinese preizkušnje, nas nežni pogledi in odprta beseda zmorejo vrniti k bistvu," je povedal.

Golob je v poslanici, objavljeni na družbenih omrežjih, božični čas označil za najbolj čaroben čas v letu. "To je čas, ko odložimo skrbi in se prepustimo sanjam," je povedal.

V svetu primerjanja, lovljenja in hitenja prav ti dnevi vabijo k več sočutnosti. "Da ljudi, ki so ob nas, ne le vidimo, temveč čutimo v njihovi najbolj pristni biti," je poudaril. Kot je dodal, verjame, da v vsakem človeku tli nekaj dobrega, človeška toplina pa je nit, ki povezuje skupnost tudi, ko ni vse popolno.

"Božič prinese tiho mehkobo"

Božič po njegovih besedah prinese tudi "tiho mehkobo", njegovo bistvo pa ni le v darilih, temveč v pričakovanju. "V tem, da verjamemo, da nekaj lepega prihaja. In to pričakovanje ne pripada samo otrokom, tudi odrasli ga nosimo v sebi," je spomnil predsednik vlade.

Ob tem je pozval, naj bo tokratni božič priložnost za odpiranje src in vrat. "In da drug drugemu prinesemo tisto, kar ima največjo vrednost: spoštovanje, sočutje in mir."

Državljanom je zaželel vesel in blagoslovljen božič ter praznike, v času katerih se bodo počutili sprejete. "In leto, v katerem bo občutek doma povsod, kjer boste nosili del svojega srca. Naj vam bo toplo. Naj vam bo lepo," je sklenil.