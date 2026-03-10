Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Torek,
10. 3. 2026,
14.30

Osveženo pred

43 minut

Vojko Flis Valentina Prevolnik Rupel Robert Golob Robert Golob Maribor Infekcijska klinika UKC Maribor

V UKC Maribor položili temeljni kamen za novo infekcijsko kliniko

Odkritje temeljnega kamna nadomestne novogradnje stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor. | Premier Robert Golob, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in direktor UKC Maribor Vojko Flis so slavnostno položili temeljni kamen za novo stavbo infekcijske klinike v Mariboru. | Foto STA

Premier Robert Golob, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in direktor UKC Maribor Vojko Flis so slavnostno položili temeljni kamen za novo stavbo infekcijske klinike v Mariboru.

Foto: STA

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so po več zapletih z razpisi danes le položili temeljni kamen za gradnjo nove stavbe infekcijske klinike. Dogodka sta se udeležila tudi premier Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ki sta si pred tem ogledala še prenovljene prostore negovalne bolnišnice na Pohorju.

Potem ko so bile tudi na ponovljenem razpisu vse tri prejete ponudbe previsoke, je urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu začel konkurenčni postopek s pogajanji s podjetjem GH Holding, ki je oddalo najnižjo ponudbo v višini 85,5 milijona evrov z DDV in je tudi edino izpolnjevalo tehnične pogoje iz razpisa.

Odkritje temeljnega kamna nadomestne novogradnje stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor. | Foto: STA Foto: STA Kot je danes povedal direktor urada Ivan Osrečki, so pogajanja zaključili v petek in sklenili posel v vrednosti 83,5 milijona evrov. Po njegovih besedah bodo z uvedbo v delo začeli v dveh tednih, takoj ko bodo izpolnjene še zadnje zahteve iz pogodbe in bančna garancija. Gradnja bo trajala dve leti in pol, kar pomeni, da sprva načrtovanega roka do konca leta 2027 ne bodo dosegli. Ob tem je zagotovil, da so sredstva za gradnjo in opremo zagotovljena.

Direktor GH Holdinga Blaž Miklavčič je pojasnil, da jim je uspelo skleniti kompromis, vseeno pa so projekt optimizirali tako, da bodo bolniki in zaposleni dobili takšen objekt, kjer bodo lahko učinkovito zdravili in reševali življenja. | Foto: STA Direktor GH Holdinga Blaž Miklavčič je pojasnil, da jim je uspelo skleniti kompromis, vseeno pa so projekt optimizirali tako, da bodo bolniki in zaposleni dobili takšen objekt, kjer bodo lahko učinkovito zdravili in reševali življenja. Foto: STA Da bodo končno dobili sodoben objekt, ki jim bo pomagal zdraviti bolnike z okužbami ne le v obdobju morebitnih pandemij, pač pa tudi sicer, je poudaril direktor UKC Maribor Vojko Flis in ob tem spomnil na opozorila infektologov, da kužne bolezni postajajo vse bolj odporne. "Seveda bo investicija tudi razbremenila druge prostore v ustanovi, kamor smo zdaj razpršeno preselili infekcijski oddelek," je še dodal Flis.

Krepitev javnega zdravstva ostaja prva prioriteta vlade

Premier Robert Golob je spomnil, da je krepitev javnega zdravstvenega sistema prva prioriteta vlade, zato trenutno po vsej državi poteka 60 investicij v višini 800 milijonov evrov, od tega samo v Mariboru v več kot 200 milijonov evrov. "To dokazuje, da Maribora in regije nikakor ne zapostavljamo, ko govorimo o krepitvi javnega zdravstvenega sistema," je dejal premier.

Odkritje temeljnega kamna nadomestne novogradnje stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor. | Foto: STA Foto: STA Ministrica Valentina Prevolnik Rupel je prav tako poudarila, da se investicijski cikel v Mariboru nadaljuje. Danes so si namreč ogledali tudi bodočo negovalno bolnišnico na Pohorju, glede infekcijske klinike pa je dejala, da bo stavba zelo sodobna.

Dotrajani oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki je predstavljal najstarejši objekt znotraj UKC Maribor, so decembra 2023 izpraznili in nato v začetku leta 2024 porušili. Do izgradnje nove klinike so oddelek preselili v prostore oddelka za psihiatrijo, kjer pa je dejavnost močno omejena in zato tamkajšnji zaposleni in bolniki novo stavbo težko pričakujejo.

Odkritje temeljnega kamna nadomestne novogradnje stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor. | Foto: STA Foto: STA To je potrdila tudi predstojnica oddelka Božena Kotnik Kevorkijan, ki je izrazila veselje, da se je projekt končno premaknil in da bodo dočakali novo stavbo. Še bolj bodo nove stavbe po njenem mnenju veseli bolniki, ki bodo imeli enake bivalne pogoje kot drugje po Sloveniji.

Odkritje temeljnega kamna nadomestne novogradnje stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor. | Foto: STA Foto: STA

Za negovalno bolnišnico deset milijonov evrov

Negovalna bolnišnica pa bi lahko prve bolnike po besedah strokovne direktorice UKC Maribor Nataše Marčun Varda sprejela čez tri mesece. Prostore so uredili v objektu nekdanjega dislociranega oddelka za pljučne bolezni na Pohorju, ki so ga pred štirimi leti preselili v matično enoto v Mariboru.

Investicija je po njenih besedah vredna dobrih deset milijonov evrov, z njo pa bodo pridobili oddelek z okoli 50 posteljami, kjer bodo lahko bolniki, ki ne potrebujejo več aktivnega zdravljenja, niso pa še pri močeh za domačo oskrbo, okrevali ob negi medicinskega osebja.

Vojko Flis Valentina Prevolnik Rupel Robert Golob Robert Golob Maribor Infekcijska klinika UKC Maribor
