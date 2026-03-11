Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Sreda,
11. 3. 2026,
13.20

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Sreda, 11. 3. 2026, 13.20

1 ura, 14 minut

Slovenska policija del obsežne mednarodne akcije proti okoljskemu kriminalu #foto

Avtorji:
Na. R., STA

okoljski kriminal, okolje, onesnaževanje, Europol, slovenska policija, madnarodna akcija | Operacija se je po njihovih pojasnilih začela z obveščevalno fazo, ki je trajala v prvi polovici leta 2025, sledil je operativni del. Sodelujoči so v okviru operacije izvedli 1.048 pregledov po vsem svetu, aretirali so 337 oseb. | Foto Europol

Operacija se je po njihovih pojasnilih začela z obveščevalno fazo, ki je trajala v prvi polovici leta 2025, sledil je operativni del. Sodelujoči so v okviru operacije izvedli 1.048 pregledov po vsem svetu, aretirali so 337 oseb.

Foto: Europol

V okviru obsežne mednarodne operacije zoper organizirano okoljsko kriminaliteto, v kateri je sodelovala tudi slovenska policija, so izvedli več kot tisoč pregledov in aretirali 337 oseb. Organi pregona so v akciji med drugim zasegli 127.150 ton odpadkov, 602 toni onesnaževal, 75 ton pesticidov in skoraj deset milijonov evrov, so sporočili s policije.

Obsežno operacijo Custos Viridis, ki je potekala leta 2025, je koordiniral Europol. Usmerjena je bila proti organiziranim kriminalnim združbam, ki so vpletene v kazniva dejanja, povezana z odpadki in onesnaževanjem. 

Operacija je združila partnerje iz 71 držav in mednarodnih organizacij, so sporočili iz Generalne policijske uprave. | Foto: Europol

Velike količine zaseženih odpadkov in onesnaževal

Skupno so zasegli 127.149 ton odpadkov, 602 toni onesnaževal, vključno s 398 tonami fluoriranih toplogrednih plinov, 75 ton pesticidov, 2,3 tone živega srebra, skoraj deset milijonov evrov v gotovini in na bančnih računih ter okoli 130 vozil, strojne opreme, strelnega orožja, stanovanj in podjetij.

Po ocenah organov pregona bi nezakonita trgovina s plini predstavljala komercialno vrednost od 15 do 20 milijonov evrov, odvisno od končne destinacije nezakonitega blaga. Nepravilno ravnanje z odpadki, med katerimi so tudi nevarni, bi lahko prineslo nezakonite dobičke v višini najmanj 31 milijonov evrov.

Foto: Europol

Nezakoniti tokovi odpadkov po svetu

Med zaseženimi predmeti so tudi odslužena vozila, odpadni kovinski odpadki, plastika, rabljene solarne plošče, električni in elektronski odpadki, pnevmatike ter tekstilni odpadki.

V okviru operacije so identificirali več organiziranih kriminalnih mrež, ki se ukvarjajo z nezakonito trgovino z odpadki. Pogosto te odpadke nezakonito pošiljajo v države Afrike, Azije in Latinske Amerike. Prav tako so identificirali posamezne organizirane kriminalne združbe, ki se ukvarjajo z nezakonito trgovino s fluoriranimi toplogrednimi plini, pesticidi ipd.

Preiskovalci so odkrili tudi nove trende in kriminalne fenomene, so zapisali na policiji.

Foto: Europol

Sodelovanje številnih držav in organizacij

V operaciji so sodelovali Europol, Interpol, Urad ZN za droge in kriminal (UNODC) in Svetovna carinska organizacija.

Med državami pa so bile poleg Slovenije vključene še Albanija, Argentina, Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Burkina Faso, Kambodža, Kanada, Čile, Hrvaška, Kolumbija, Demokratična republika Kongo, Kostarika, Češka, Danska, Dominikanska republika, Ekvador, Estonija, Finska, Fidži, Gruzija, Nemčija, Gana, Grčija, Gvatemala, Honduras, Madžarska, Irska, Kuvajt, Laos, Latvija, Litva, Madagaskar, Malezija, Malta, Mauritius, Mongolija, Črna gora, Maroko, Nigerija, Pakistan, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Poljska, Portugalska, Katar, Severna Makedonija, Romunija, San Marino, Srbija, Slovaška, Švedska, Tajska, Turčija, Ukrajina, Urugvaj, Vietnam in Zimbabve.

Foto: Europol

V Sloveniji je aktivnosti koordinirala policija, sodelovala pa sta tudi inšpektorat za okolje in energijo ter finančna uprava. Organi so izvedli več skupnih poostrenih nadzorov, v katerih so identificirali šest nezakonitih pošiljk odpadkov in zasegli večje število jeklenk s prepovedanimi fluoriranimi toplogrednimi plini.

