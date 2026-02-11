Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

evri ponarejeni bankovci Europol

V Europolovi akciji zaseženih okoli 1,2 milijarde evrov ponarejenih bankovcev in kovancev

europol | Foto Reuters

Foto: Reuters

Organi pregona iz 18 držav so v operaciji DECOY III, ki jo je usklajeval Europol pod vodstvom Avstrije, Portugalske in Španije, zasegli za približno 1,2 milijarde evrov ponarejenih bankovcev in kovancev. Več kot 90 odstotkov jih je bilo povezanih s pošiljkami iz Kitajske, so danes sporočili iz Europola.

Skupna akcija carinikov in policistov je bila osredotočena na kriminalne mreže, ki ponarejen denar distribuirajo prek poštnih storitev.

Samo romunski pristojni organi so v njej prestregli več kot 4,8 milijona ponarejenih evrskih bankovcev. Vdrli so namreč v skladišče, v katerem je bilo shranjenih več kot 223 tisoč ponarejenih bankovcev, poslanih iz Kitajske.

Na Portugalskem, v Veliki Britaniji in ZDA so medtem ločeno odkrili več kot 220 tisoč ponarejenih kovancev v evrih, funtih in ameriških dolarjih. Tudi v teh primerih so vse pošiljke izvirale iz Kitajske.

V pol leta prestregli sedem milijonov ponarejenih bankovcev in kovancev

Akcija je trajala šest mesecev, med junijem in novembrom lani. Pristojni so v tem času zasegli 379 pošiljk s ponarejenim denarjem. Na podlagi zaseženega so nato sprožili 70 novih preiskav kriminalnih omrežij.

Skupaj so prestregli več kot sedem milijonov ponarejenih bankovcev in kovancev, med drugim 4,8 milijona evrskih bankovcev in kovancev, 2,3 milijona ameriških dolarjev, 23.302 britanska funta in 4.800 švicarskih frankov.

Skupna vrednost zaseženega ponarejenega denarja je ocenjena na 1,2 milijarde evrov.

V akciji so sodelovale Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Srbija, Španija, Turčija, Velika Britanija in ZDA.

Operacijo je poleg Europola podprl Evropski urad za boj proti goljufijam (Olaf). Europol sicer pri krepitvi sodelovanja s kitajskimi oblastmi v boju proti ponarejenemu denarju pri njegovem izvoru sodeluje tudi z Evropsko centralno banko.

evri ponarejeni bankovci Europol
