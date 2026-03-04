Hišne preiskave pri Vežnaverju, Draganoviću in bratu odvetnice Nine Zidar Klemenčič

S Policije so sporočili, da iz do zdaj zbranih dokazov izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da sta prvoosumljena oseba iz gospodarske družbe v stoodstotni lasti Republike Slovenije in drugoosumljena oseba, ki je sodelovala s to družbo, storili kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril s tem, da sta pri opravljanju gospodarske dejavnosti od sredine februarja 2021 do sredine julija 2022 sprejeli nedovoljeno nagrado kot protiuslugo zaradi ohranitve in pridobitve posla zasebni gospodarski družbi na način, da sta usmerjali odločitve zaposlenih v gospodarski družbi v stoodstotni državni lasti, so navedli.

S tem sta po njihovih navedbah osebi zagotovili nadaljevanje poslovanja zasebne gospodarske družbe z gospodarsko družbo v stoodstotni državni lasti, po informacijah, ki so jih pridobili na portalu, pa gre za družbo Dars.

Tretja in četrta osumljena oseba sta po do zdaj zbranih dokazih storili kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril s tem, da sta prvi in drugi osumljeni osebi pri opravljanju gospodarske dejavnosti v enakem časovnem obdobju dali nedovoljeno nagrado kot protiuslugo zaradi ohranitve in pridobitve posla. "Prvoosumljeni osebi sta dali gotovino, drugoosumljeni osebi pa prek povezane gospodarske družbe tovorno vozilo," so še navedli pri policiji.