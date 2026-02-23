Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je na specializirano državno tožilstvo vložil prve kazenske ovadbe v aferi Dars, med ovadenimi pa naj bi bila po neuradnih informacijah Gašper Bedenčič in Damijan Jaklin, član Nsi. Preiskava se nanaša na sume zlorabe položaja ter nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril.

Po neuradnih informacijah naj bi bila med ovadenimi Gašper Bedenčič in Damijan Jaklin. Bedenčič naj bi v imenu DARS od direktorja podjetja Autocommerce zahteval podkupnino v zameno za ureditev razpisa za dobavo specialne mehanizacije v zameno za petodstotno provizijo za stranko. Direktor naj bi ponudbo zavrnil in o tem obvestil vodstvo Darsa. Oba osumljena sta po neuradnih podatkih ovadena zaradi suma nedovoljenega sprejemanja podkupnine.

Januarja je NPU vložil še eno kazensko ovadbo zaradi suma zlorabe položaja. Po poročanju 24 ur gre za približno 20 milijonov evrov vreden posel dobave tovornih vozil podjetja Riko Ribnica. Med ovadenimi naj bi bil tudi Jaklin, član Nove Slovenije.

Policijsko preiskavo so sprožili konec leta 2023, aprila 2024 pa opravili hišne preiskave v 23 stanovanjih in poslovnih prostorih v Murski Soboti, Mariboru, Celju, Ljubljani, Kranju in Novem mestu, je poročal Pop TV. Po neuradnih informacijah Pop TV so bili takrat med osumljenimi davčni svetovalec Rok Snežič, Samo Feštajn iz Avtovleke Žonta, nekdanji predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak, nekdanji direktor za področje vzdrževanja na Darsu Damijan Jaklin, Gašper Bedenčič ter celjski cenilec Izidor Salobir, ki naj bi bil vpleten v sporno preprodajo zemljišča Primskovo.

Vrtovec govori o političnem obračunu

Sumi zlorabe položaja in nedovoljeno dajanje ter sprejemanje daril naj bi se dogajali pod vodstvom Valentina Hajdinjaka, takrat enega vidnejših članov stranke NSi, ki je ob prevzemu vodenja Darsa zasedal položaj podpredsednika stranke. V intervuju za Pop TV je Jernej Vrtovec na vprašanje, ali je bilo imenovanje Hajdinjaka, napaka, odgovoril kratko "Ne", in pojasnil, da je Hajdinjak delal zelo dobro in učinkovito. "Poglejte, kje smo zdaj, ko družbo vodi nekdanji šef volilnega štaba Gibanja Svoboda, Andrej Ribič," je dodal.

Na dodatno vprašanje glede spornih poslov pod vodstvom Hajdinjaka pa je dejal: "Kakšen pa je epilog teh spornih poslov? Koliko kazenskih ovadb je vloženih? Je kakšna zadeva na sodišču? Šlo je za politični obračun z Novo Slovenijo zaradi dogodkov v Državnem zboru. Kolikor jaz vem, so bile opravljene notranje in zunanje revizije, ki tovrstnih oziroma širših nepravilnosti niso odkrile."

Forenzična revizija potrdila nepravilnosti

Preiskava v preostalem delu še poteka, usmerja jo specializirano državno tožilstvo. Medtem je bila jeseni 2024 zaključena tudi forenzična revizija, ki jo je po naročilu Slovenskega državnega holdinga izvedla družba Ernst & Young. Revizorji so pri nekaterih poslih zaznali tveganja negospodarnega ravnanja, dodatna revizija pa je po neuradnih informacijah te ugotovitve potrdila.