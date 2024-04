Kriminalisti opravljajo hišne preiskave na Darsu

Kriminalisti NPU danes izvajajo hišne preiskave na Darsu, oglasili naj bi se tudi pri nekdanjem predsedniku uprave Darsa Valentinu Hajdinjaku in Roku Snežiču, poroča spletni portal 24ur.com. Do preiskave prihaja pol leta po medijskem razkritju več sumov nepravilnosti – od favoriziranja pri javnih razpisih do podkupovanja in kartelnega dogovarjanja.

Kot so danes v sporočilu za javnost navedli na Darsu, pri preiskavi aktivno sodelujejo. Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) bodo skladno z odredbo sodišča izročili vso zahtevano dokumentacijo. "Dars bo tudi naprej, če bo treba, polno sodeloval z vsemi pristojnimi organi," so napovedali za STA.

Vsebine preiskave ne morejo komentirati, saj je v pristojnosti komuniciranja preiskovalnih organov, so še zapisali. STA pojasnila policije še čaka.

Oba očitke zavrnila, Hajdinjak odstopil

POP TV je oktobra objavil pričevanje neimenovanega žvižgača, ki je trdil, da je podkupil Snežiča in si tako zagotovil posel z Darsom. Komercialna televizija je objavila tudi posnetek, na katerem Snežič prejema pet tisoč evrov, skupno naj bi od žvižgača prejel za 90 tisoč evrov podkupnin. Denar naj bi Snežič zbiral tudi za stranko SDS.

Hajdinjak in Snežič sta takrat vse očitke zavrnila, prav tako so nepravilnosti zanikali v SDS. Hajdinjak je sicer novembra odstopil s čela Darsa, pri tem pa zagotovil, da je družbo vodil odgovorno in zakonito. Kot je dejal, so mu lani večkrat namignili, da bi bilo dobro, da bi se umaknil. "Ker tega nisem storil, je prišlo do medijskega konstrukta," je poudaril.

Sum kartelnega dogovarjanja z Darsovim blagoslovom

POP TV je sicer istočasno razkril tudi sum kartelnega dogovarjanja pri poslu avtovleke. Na Darsu naj bi poskrbeli, da so si posel sami razdelili izbrani avtovlekarji. Kot so opozorili pravniki, je šlo za sum kartelnega dogovarjanja z Darsovim blagoslovom.