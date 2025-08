Dars v ponedeljek začenja preplastitev dolenjske avtoceste na odseku med Trebnjim in Novim mestom. Promet bo urejen na enem smernem vozišču, in sicer bo v smeri Ljubljane potekal po dveh pasovih, v smeri Obrežja pa po enem. Zaprt bo tudi priključek Novo mesto zahod v smeri proti Obrežju. Dela bodo v celoti končana do konca oktobra.

Dela bodo po napovedih Darsa potekala v dveh fazah, najprej bo obnovljeno smerno vozišče proti Ljubljani, nato še smer proti Obrežju.

Kot so pojasnili, obnova zajema preplastitev dotrajanega vozišča na skupno 10,2 kilometra smernih vozišč avtoceste v obeh smereh ter dodatno še nekaj manj kot kilometer vozišča na priključku Novo mesto zahod.

Dela bo izvajal CGP, pogodbena vrednost del pa je 9,39 milijona evrov z DDV.

Dars se voznikom zahvaljuje za razumevanje in potrpežljivost. Kot so izpostavili, so dela nujna za ohranjanje avtocestne infrastrukture v stanju, ki zagotavlja čim večjo prometno varnost in pretočnost.