Ukrajinske oblasti poročajo, da so ruska letala Suhoj Su-34 v zadnjih dveh mesecih to novo orožje odvrgla na območje regij Sumi in Harkov. Po navedbah tožilstva v Harkovu je bila bomba 24. in 25. julija uporabljena v dveh zaporednih napadih na mesto Harkov, pri čemer je bila med drugim zadeta tudi bolnišnica. Eno od bomb so odvrgli približno sto kilometrov od ruskega ozemlja, iz regije Belgorod.

Analiza, ki jo je za Newsweek pripravil washingtonski inštitut Foundation for Defense of Democracies (FDD), razkriva, da nova bomba spada v širši okvir ruskih prizadevanj za razvoj cenejšega vodenega streliva z dosegom zunaj območja delovanja ukrajinske zračne obrambe.

Pomanjkanje bomb spodbudilo razvoj novih

Pred začetkom obsežne invazije je Moskva podcenila, koliko vodenih bomb bo potrebovala, opozarja John Hardie iz FDD. Zaradi neuspeha pri uničenju večine ukrajinskih sistemov zračne obrambe ob začetku invazije je ruska vojska pohitela z razvojem drsnih bomb, ki jih lahko izstrelijo z večje razdalje in ob tem zmanjšajo izpostavljenost letal.

Čeprav so tehnične značilnosti bombe UMPB-5 še neznane, ime nakazuje, da gre verjetno za izpeljanko modela UMPB D-30SN, ki se je prvič pojavil spomladi 2024. Ta ima daljši doseg (več kot 80 kilometrov) in težjo bojno glavo (okoli 250 kilogramov), kar pomeni precej večjo uničevalno moč.

Cenejše, a vse pogostejše orožje

Poleg nove UMPB-5 ruska vojska množično uporablja tudi starejši modul UMPK (Univerzalni modul za drsenje in korekcijo), ki klasične bombe spremeni v vodene. Od januarja 2023 ga uporabljajo skupaj z različnimi bombami, vključno z eksplozivno FAB-500. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija julija 2025 dnevno odvrgla povprečno 160 takih bomb — osemkrat več kot spomladi 2023.

V regijah Sumi in Harkov je Rusija maja začela uporabljati tudi modificirano različico UMPK z večjimi krili in dosegom vsaj sto kilometrov, kar naj bi omogočilo dodatne taktične prednosti. Po navedbah virov na ruskih kanalih na Telegramu se z nadaljnjim testiranjem obeta še večji doseg.

Poleg drsnih bomb Rusija razvija tudi nizkocenovne zračno izstreljene manevrirne rakete, kot je nedavno predstavljeni model S8000 BanderoL, ki ga je mogoče izstreliti z brezpilotnih letal.

Kaj pravijo strokovnjaki?

"UMPB-5 je po vsej verjetnosti zmogljivejša različica bombe, predstavljene lani, kar odraža prizadevanja ruskih zračnih sil za razvoj poceni vodenega streliva z večjim dosegom," pravi John Hardie, namestnik direktorja programa za Rusijo pri FDD.

Spartak Borisenko iz harkovskega tožilstva dodaja: "UMPB-5 je nova vrsta streliva, ki jo Rusi uporabljajo približno dva meseca. Orožje je še vedno v fazi testiranja, zato njegove značilnosti ostajajo nejasne."

Hardie še poudarja, da je največji izziv za Moskvo še vedno uničenje ukrajinske zračne obrambe, kar pa bo "mnogo težje doseči", kot razviti novo orožje, še navaja Newsweek.