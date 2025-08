Grad Puštal, mogočna stavba na robu srednjeveške Škofje Loke, ni le arhitekturno zanimiva, temveč je tudi zgodovinsko pomembna kulturna dediščina. Zgrajen okoli leta 1220, je bil vse do konca 16. stoletja v lasti rodbine Puštalskih, nato pa so ga novi lastniki v začetku 18. stoletja prenovili v baročnem slogu. Grad je razglašen za kulturni spomenik.

Grad sestavljata dva trakta – južni in severni –, ki ju na vogalu povezuje stolp. Objekt je odlično ohranjen in vzdrževan. Danes v njem domuje glasbena šola, del pa je preurejen v stanovanjske prostore. Na južni strani se razprostira vrt, obdan s kamnito ograjo, ki ponuja čudovit ambient za različne dogodke. Posebna dragocenost posestva je baročna kapelica z zvonikom, v kateri je freska Snemanje s križa, delo Giulia Quaglia mlajšega. Kapelica danes služi tudi kot manjša koncertna dvorana.

Grad je trenutno naprodaj, za posredovanje pa skrbijo v nepremičninski agenciji BCAKTIV iz Domžal. Direktor in lastnik agencije Bogdan Capuder ob tem poudarja: "Posredovali smo že pri številnih poslih, a gradu še nismo prodajali – to je nekaj posebnega."

Ohranjeno in v celoti funkcionalno

Objekt je v dobrem stanju. Streha je bila pred kratkim obnovljena, leseno stavbno pohištvo je dobro ohranjeno, prostori so ogrevani, napeljana je vsa sodobna infrastruktura, vključno z optičnim internetom. Grad in njegovo zemljišče sta na območju, ki nikoli ni bilo poplavljeno. Peščeno arkadno dvorišče vodi do prostornega vrta, pred stavbo pa je na voljo zemljišče z lastniškimi parkirnimi mesti in neposrednim dostopom z javne ceste.

"Grad ima še veliko neizkoriščenega potenciala, tako v notranjosti kot na zunanjem delu posestva," pravi Capuder.

Katere dejavnosti so dovoljene?

Grad je na območju, kjer so poleg bivanja dovoljene dejavnosti, kot so trgovina, osebne storitve, gostinstvo in turizem, javna uprava, izobraževanje, zdravstvo, kultura, verske dejavnosti, rekreacija in druge prostočasne dejavnosti. To pomeni, da so možnosti za preureditev široke – ob upoštevanju omejitev, ki jih prinaša status kulturnega spomenika.

Nepremičnina je idealna za turistični razvoj, od butičnega hotela in kongresne dejavnosti do organizacije porok in drugih zasebnih dogodkov. Prav tako ima velik potencial za kulturne ustanove, saj ponuja čudovito kuliso za koncerte, razstave in druge umetniške prireditve. "Nenazadnje pa se lahko preuredi tudi v nadstandardno zasebno rezidenco," dodaja Capuder.

Grad je v zasebni lasti in brez vpisanih hipotek ali drugih pravnih bremen. Spremembe namembnosti so mogoče v skladu z veljavnimi prostorskimi akti in predpisi, ki veljajo za kulturno dediščino. "Zanimanje za grad obstaja, saj takšni objekti skoraj nikoli ne pridejo na trg – združujejo dediščino, uporabnost in prestižno lokacijo v neposredni bližini enega najlepših slovenskih mest," sklene Capuder.