Poljska nadzor na meji z Nemčijo in Litvo podaljšala do oktobra

Poljska je začasen nadzor na mejah z Nemčijo in Litvo, s katerim naj bi omejili nedovoljeno prehajanje meje in trgovino z ljudmi, danes podaljšala do 4. oktobra, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na meji z Nemčijo je postavljenih 52, na meji z Litvo pa 13 nadzornih točk.

Odločitev o podaljšanju začasnega mejnega nadzora, ki ga je Poljska uvedla 7. julija, je bila po poročanju dpa pričakovana.

Poljski notranji minister Marcin Kierwinski je sporočil, da je Poljska o njej že obvestila Evropsko komisijo in sosednje države. "Naše evropske partnerice popolnoma razumejo odločitev," je dodal.

Policisti so po navedbah uradnikov pozorni zlasti na vozila z večjim številom potnikov in vozila z zatemnjenimi stekli.

Odločitev Nemčije naletela na ostre kritike

Nemčija je začasni nadzor na meji s Poljsko uvedla že novembra 2023. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je nato maja odredil okrepitev mejnega nadzora in tudi zavrnitev nekaterih prosilcev za azil na meji. Od 8. maja je Berlin na meji s Poljsko zavrnil vstop približno 1.300 ljudem. Odločitev Nemčije je naletela na ostre kritike v Varšavi.

Trenutno začasni nadzor na nekaterih ali na vseh svojih notranjih schengenskih mejah izvaja kar enajst držav, poleg Nemčije in Poljske so to med drugim tudi Avstrija, Italija, Francija, Nizozemska in Slovenija.

Številne države so ponovno uvedle nadzor na svojih mejah sredi migrantske krize leta 2015, da bi zajezile tok beguncev in migrantov. Čeprav naj bi bil to v skladu s schengenskimi pravili le začasen ukrep, so ga mnoge večkrat podaljšale.