Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
13. 8. 2025,
8.57

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
nadzor sodišče Luka Koper

Sreda, 13. 8. 2025, 8.57

20 minut

Hladen tuš s sodišča za nekdanje nadzornike Luke Koper

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Luka Koper | Zdaj je za nekdanje nadzornike Luke Koper z vrhovnega sodišča prišel hladen tuš, danes poročajo Primorske novice. | Foto Kristjan Stojakovič - Luka Koper

Zdaj je za nekdanje nadzornike Luke Koper z vrhovnega sodišča prišel hladen tuš, danes poročajo Primorske novice.

Foto: Kristjan Stojakovič - Luka Koper

Vrhovno sodišče je po poročanju Primorskih novic zavrnilo revizije nekdanjih nadzornikov Luke Koper, ki jih je sodišče v Kopru obsodilo na plačilo 16 milijonov evrov odškodnine, ker so leta 2008 prižgali zeleno luč škodljivemu poslu s slovaškim holdingom TTI. Tako je obveljala pravnomočna sodba koprskih sodnikov.

Uprava Luke Koper je leta 2008 pod vodstvom Roberta Časarja s soglasjem nadzornikov Marjana Bezjaka, Orjana Bana, Borisa Bradača, Olge Franca, Metoda Mezka, Nebojše Topića, Marka Valentinčiča in Bojana Zadela za 25,8 milijona evrov kupila desetodstotni delež v slovaškem logističnem holdingu TTI. Po razrešitvi te uprave so z izredno revizijo poslovanja ugotovili, da je Luka Koper delež bistveno preplačala, nova uprava pa je proti nekdanji upravi in nadzornikom vložila odškodninsko tožbo.

Za nekdanje nadzornike Luke Koper prišel hladen tuš 

Po več zapletih je koprsko višje sodišče avgusta 2023 potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je ugotovilo odškodninsko odgovornost nekdanjih članov nadzornega sveta Luke Koper v višini 16,39 milijona evrov s pripadajočimi obrestmi. Na tej podlagi je Luka Koper vložila predloge za izvršbo, nekdanji nadzorniki oz. njihovi pooblaščenci pa so vložili zahtevo za revizijo sodbe glede njihove odškodninske odgovornosti.

Zdaj je za nekdanje nadzornike Luke Koper z vrhovnega sodišča prišel hladen tuš, danes poročajo Primorske novice. Čeprav so še upali, da se bo sodni epilog, po katerem morajo plačati 16-milijonsko odškodnino, spremenil, je vrhovno sodišče njihove revizije zavrnilo. Tako je obveljala pravnomočna sodba koprskih sodnikov.

Medtem postopku proti članom uprave z Robertom Časarjem na čelu, ki je izpeljala sporni posel, še ni videti konca.

nadzor sodišče Luka Koper
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.