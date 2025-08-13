Hladen tuš s sodišča za nekdanje nadzornike Luke Koper

Vrhovno sodišče je po poročanju Primorskih novic zavrnilo revizije nekdanjih nadzornikov Luke Koper, ki jih je sodišče v Kopru obsodilo na plačilo 16 milijonov evrov odškodnine, ker so leta 2008 prižgali zeleno luč škodljivemu poslu s slovaškim holdingom TTI. Tako je obveljala pravnomočna sodba koprskih sodnikov.

Uprava Luke Koper je leta 2008 pod vodstvom Roberta Časarja s soglasjem nadzornikov Marjana Bezjaka, Orjana Bana, Borisa Bradača, Olge Franca, Metoda Mezka, Nebojše Topića, Marka Valentinčiča in Bojana Zadela za 25,8 milijona evrov kupila desetodstotni delež v slovaškem logističnem holdingu TTI. Po razrešitvi te uprave so z izredno revizijo poslovanja ugotovili, da je Luka Koper delež bistveno preplačala, nova uprava pa je proti nekdanji upravi in nadzornikom vložila odškodninsko tožbo.

Za nekdanje nadzornike Luke Koper prišel hladen tuš

Po več zapletih je koprsko višje sodišče avgusta 2023 potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je ugotovilo odškodninsko odgovornost nekdanjih članov nadzornega sveta Luke Koper v višini 16,39 milijona evrov s pripadajočimi obrestmi. Na tej podlagi je Luka Koper vložila predloge za izvršbo, nekdanji nadzorniki oz. njihovi pooblaščenci pa so vložili zahtevo za revizijo sodbe glede njihove odškodninske odgovornosti.

Zdaj je za nekdanje nadzornike Luke Koper z vrhovnega sodišča prišel hladen tuš, danes poročajo Primorske novice. Čeprav so še upali, da se bo sodni epilog, po katerem morajo plačati 16-milijonsko odškodnino, spremenil, je vrhovno sodišče njihove revizije zavrnilo. Tako je obveljala pravnomočna sodba koprskih sodnikov.

Medtem postopku proti članom uprave z Robertom Časarjem na čelu, ki je izpeljala sporni posel, še ni videti konca.