Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
7. 1. 2026,
8.13

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

vrhovno sodišče sodišče sojenje Luka Koper Robert Časar

Sreda, 7. 1. 2026, 8.13

1 ura, 11 minut

Časar želi, da mu v zadevi TTI ne bi sodili v Kopru

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Robert Časar | Zadnja sodna obravnava v zadevi TTI je bila lani jeseni. | Foto STA

Zadnja sodna obravnava v zadevi TTI je bila lani jeseni.

Foto: STA

Na koprskem okrožnem sodišču bi se moralo v torek nadaljevati sojenje nekdanjemu predsedniku uprave Luke Koper Robertu Časarju in soobtoženim zaradi obtožb o zlorabi položaja pri nakupu deleža v družbi TTI, a je moralo sodišče obravnavo preklicati. Časarjeva obramba je namreč predlagala prenos krajevne pristojnosti na drugo sodišče.

Sojenje nekdanjim vodilnim v Luki Koper Robertu Časarju, Marjanu Babiču in Aldu Babiču ter avstrijskemu poslovnežu Dietru Kaasu spremljajo zapleti. Predsednica koprskega okrožnega sodišča Samanta Nusdorfer je pojasnila, da je zagovornik Roberta Časarja med prazniki na sodišče vložil predlog za prenos krajevne pristojnosti. Predlog so v ponedeljek posredovali vrhovnemu sodišču, ki bo zdaj o tem odločilo.

Pred sodnico Polono Trebežnik Šlibar se je sojenje v tej zadevi znova začelo lani spomladi, saj se je sodnik Matevž Gros, ki je pred njo vodil sodni postopek, lani junija upokojil. Obtoženi so ponovili svoje zagovore, v katerih so vztrajali, da je bil nakup desetodstotnega deleža v TTI, za katerega je Luka Koper odštela 25,8 milijona evrov, gospodarsko utemeljen in da ni bil preplačan. Po obtožnici pa naj bi obtoženi s spornim nakupom Luko oškodovali za 13,9 milijona evrov.

Po smrti odvetnika Daniela Planinšca je obrambo Roberta Časarja prevzel odvetnik Velimir Cugmas. Na obravnavi sredi oktobra je že predlagal izločitev sodnice Polone Trebežnik Šlibar in tudi predsednice koprskega okrožnega sodišča Samante Nusdorfer, a s svojimi predlogi ni uspel, so potrdili na koprskem okrožnem sodišču.

Luka Koper
Luka Koper
Luka Koper
Luka Koper
vrhovno sodišče sodišče sojenje Luka Koper Robert Časar
