Primorski zdravnik nezakonito izdajal zdravniška spričevala

Zdravnik Nardo Stegel je v ponedeljek na koprskem okrožnem sodišču priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic. V zasebni ambulanti je opravljal preglede in izdajal zdravniška spričevala na področju medicine dela, za kar ni imel pooblastila. Po poročanju medijev je bil obsojen na sedem mesecev pogojnega zapora s preizkusno dobo enega leta.

Kriminalistična preiskava je po poročanju časnikov Delo in Slovenske novice pokazala, da je danes 70-letni specialist splošne medicine kot uradna oseba prestopil meje uradnih pravic in s tem drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist. V Pivki je namreč kot specialist splošne medicine v zasebni ambulanti družbe Febris, ki ima koncesijo za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine in katere direktor je bil, v nasprotju z zakonom opravljal zdravniške preglede in izdajal zdravniška spričevala na področju medicine dela.

Kazniva dejanja je zdravnik po prepričanju tožilstva storil med letoma 2015 in 2019, a je primer iz leta 2015 lani zastaral. Državna tožilka Ika Leban je zato na predobravnavnem naroku spremenila obtožnico, tako da je ta del očitkov umaknila. Poleg tega je dejanja, ki so se zgodila med letoma 2016 in 2019, spremenila v eno kaznivo dejanje, saj je šlo za enoten naklep in enovito kaznivo dejanje, poročajo Primorske novice.

Zaporna kazen, plačal bo tudi vse stroške

Na naroku za izrek kazenske sankcije je zdaj upokojeni zdravnik po pisanju Primorskih novic povedal, da ga je zdaj že pokojni podjetnik prosil, naj opravi preglede. Ker so v pivškem zdravstvenem domu, ko je bil pred leti tam še zaposlen, opravljali preglede za lažja delovna mesta, kjer niso bile potrebne posebne specialistične preiskave, je kasneje, ko je šel med zasebnike, menil, da ta praksa še velja. Podjetniku naj bi naredil uslugo, je dodal. Hkrati je zatrdil, da je s plačilom za preglede pokril le nastale stroške.

Državna tožilka je zanj v primeru priznanja krivde predlagala osem mesecev pogojne zaporne kazni z enoletno preizkusno dobo. Sodišče pa mu je pripisalo kazen sedem mesecev pogojnega zapora s preizkusno dobo enega leta. "Na trg dela ni poslal ljudi, ki bi na delovnem mestu predstavljali nevarnost, vendar teh dovoljenj ne bi smel izdati, saj za to ni bil pristojen," je v obrazložitvi sodbe navedla sodnica. Obtoženi mora povrniti stroške kazenskega postopka, plačati 112 evrov sodne takse, odvzetih mu bo 850 evrov. Ker so se stranke odpovedale možnosti pritožbe, je sodba že pravnomočna, navajata Delo in Slovenske novice.