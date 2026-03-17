S slovenske Policije so sporočili, da v zvezi z vsebinami in posnetki, ki so bili v zadnjih dneh objavljeni v javnosti, že od njihove objave izvajajo intenzivno in vsestransko preverjanje vseh relevantnih okoliščin. "Trenutno poteka predkazenski postopek zaradi suma storitve različnih kaznivih dejanj," so navedli.

S Policije so v sporočilu za javnost navedli, da je bila za preiskavo zadeve oblikovana delovna skupina pod vodstvom Uprave kriminalistične policije, v kateri sodelujejo kriminalisti iz različnih policijskih uprav, preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada in druge pristojne strokovne službe. Aktivnosti potekajo v sodelovanju s pristojnim državnim tožilstvom in drugimi pristojnimi organi v Sloveniji in v tujini, so med drugim sporočili s policije.

Posnetke so posredovali v strokovno presojo forenzičnemu laboratoriju v tujini

"Kriminalisti zbirajo obvestila in preverjajo tako vsebino javno objavljenih posnetkov kot tudi njihovo avtentičnost, način in motiv nastanka, izvor ter vse druge okoliščine, ki so pomembne z vidika zaznave morebitnih drugih protipravnih ravnanj. Posnetki, ki so bili objavljeni v javnosti, so bili preko mednarodnega policijskega sodelovanja posredovani v strokovno presojo pristojnemu forenzičnemu laboratoriju v tujini," so zapisali.

"Preiskava ne more biti zaključena tako rekoč čez noč"

V Policiji ob tem poudarjajo, da v skladu z njihovimi zakonskimi pristojnostmi in zaradi interesa preiskave ne morejo pojasnjevati odprtih predkazenskih postopkov ali razkrivati podrobnosti posameznih preiskovalnih aktivnosti. "Gre za vsebinsko in procesno zahtevno zadevo, zato preiskava ne more biti zaključena tako rekoč čez noč. Naš cilj je, da se vse relevantne okoliščine preverijo strokovno, zakonito in celovito," so sporočili.

Dodali so, da že dlje časa v Policiji poudarjajo, da sodobni varnostni izzivi ter vse bolj zahtevni načini izvrševanja in prikrivanja protipravnih ravnanj narekujejo stalno prilagajanje razvojnim trendom ter zagotavljanje ustreznih strokovnih in tehničnih zmogljivosti za učinkovito preiskovanje. Sporočili so še, da tudi v tej zadevi ravnajo resno, odgovorno in v okviru zakonskih pooblastil. "Ne glede na vse okoliščine bomo storili vse, da bodo preverjena vsa relevantna dejstva in da bo zadeva temeljito preiskana," so še navedli na Generalni policijski upravi.

Na družbenih omrežjih so se prejšnji teden začeli pojavljati anonimno objavljeni prisluhi domnevnih pogovorov funkcionarjev Svobode. Na posebni spletni strani pa so bili objavljeni še posnetki različnih nastavljenih poslovnih pogovorov, med drugim nekdanje ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan in odvetnice Nine Zidar Klemenčič.

