Sabalenka in Gauff v finalu Miamija

Prva teniška igralka sveta Arina Sabalenka iz Belorusije je v polfinalu turnirja v Miamiju (8,18 milijona evrov nagradnega sklada) s 6:4 in 6:3 premagala Jeleno Ribakino, tretjo nosilko iz Kazahstana. V drugem polfinalu je četrta nosilka iz ZDA Coco Gauff izločila trinajsto nosilko Karolino Muchovo iz Češke s 6:1 in 6:1.

Drugi igralec sveta Jannik Sinner, ki je tako kot Arina Sabalenka pred dvema tednoma osvojil svoj prvi naslov v Indian Wellsu, se je uvrstil polfinale. Italijan je s 6:2, 6:2 premagal Američana Francesa Tiafoea.

Sinner je potreboval le 71 minut, da je premagal Tiafoeja in si zagotovil polfinalni obračun s četrtim nosilcem, Nemcem Alexandrom Zverevom. Tudi slednji je napredoval gladko, ko je v samo 65 minutah premagal 19. nosilca Argentinca Francisca Cerundola s 6:1, 6:2.

Zmagi Sinnerja in Sabalenke pomenita, da bi lahko v istem letu doživela "sončni dvojček", prvič odkar sta leta 2016 Srb Novak Đoković in Belorusinja Viktorija Azarenka osvojila prestižna turnirja na trdi podlagi v Miamiju in Indian Wellsu.

Sabalenka je v finalu Indian Wellsa premagala prav Ribakino. Tokrat je izvajala neusmiljen pritisk na servis tekmovalke iz Kazahstana ter hkrati odlično servisirala z devetimi asi, vključno s po štirimi zaporednimi v sedmi in deveti igri prvega niza.

Ribakina je v drugem nizu zaostajala z 0:4, nato pa je odvzela servis Sabalenki. Ta je v nadaljevanju dobila še dve igri tako kot Ribakina za prepričljivo zmago na stadionu Hard Rock, domovanju ekipe ameriškega nogometa Miami Dolphins.

Coco Gauff, ki je v vseh prejšnjih štirih tekmah potrebovala tri nize za slavje, je tokrat le z dvema izgubljenima igrama nadigrala Karolino Muchovo in si zagotovila mesto v sobotnem finalu.