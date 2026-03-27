Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Petek,
27. 3. 2026,
8.38

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Viktorija Azarenka Novak Đoković Jannik Sinner Arina Sabalenka Coco Gauff

Petek, 27. 3. 2026, 8.38

Teniški globus, 27. marec

Sabalenka in Gauff v finalu Miamija

Arina Sabalenka | Arina Sabalenka je po naslovu v Indian Wellsu blizu zmage še v Miamiju. | Foto Reuters

Arina Sabalenka je po naslovu v Indian Wellsu blizu zmage še v Miamiju.

Foto: Reuters

Prva teniška igralka sveta Arina Sabalenka iz Belorusije je v polfinalu turnirja v Miamiju (8,18 milijona evrov nagradnega sklada) s 6:4 in 6:3 premagala Jeleno Ribakino, tretjo nosilko iz Kazahstana. V drugem polfinalu je četrta nosilka iz ZDA Coco Gauff izločila trinajsto nosilko Karolino Muchovo iz Češke s 6:1 in 6:1.

Drugi igralec sveta Jannik Sinner, ki je tako kot Arina Sabalenka pred dvema tednoma osvojil svoj prvi naslov v Indian Wellsu, se je uvrstil polfinale. Italijan je s 6:2, 6:2 premagal Američana Francesa Tiafoea.

Sinner je potreboval le 71 minut, da je premagal Tiafoeja in si zagotovil polfinalni obračun s četrtim nosilcem, Nemcem Alexandrom Zverevom. Tudi slednji je napredoval gladko, ko je v samo 65 minutah premagal 19. nosilca Argentinca Francisca Cerundola s 6:1, 6:2.

Zmagi Sinnerja in Sabalenke pomenita, da bi lahko v istem letu doživela "sončni dvojček", prvič odkar sta leta 2016 Srb Novak Đoković in Belorusinja Viktorija Azarenka osvojila prestižna turnirja na trdi podlagi v Miamiju in Indian Wellsu.

Sabalenka je v finalu Indian Wellsa premagala prav Ribakino. Tokrat je izvajala neusmiljen pritisk na servis tekmovalke iz Kazahstana ter hkrati odlično servisirala z devetimi asi, vključno s po štirimi zaporednimi v sedmi in deveti igri prvega niza.

Ribakina je v drugem nizu zaostajala z 0:4, nato pa je odvzela servis Sabalenki. Ta je v nadaljevanju dobila še dve igri tako kot Ribakina za prepričljivo zmago na stadionu Hard Rock, domovanju ekipe ameriškega nogometa Miami Dolphins.

Coco Gauff, ki je v vseh prejšnjih štirih tekmah potrebovala tri nize za slavje, je tokrat le z dvema izgubljenima igrama nadigrala Karolino Muchovo in si zagotovila mesto v sobotnem finalu.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
