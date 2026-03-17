Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
17. 3. 2026,
15.00

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Bruselj Evropska komisija Janez Janša Janez Janša Izrael obveščevalna agencija posnetek prisluškovanje afera Black Cube

V Bruslju brez komentarja o zadnjih razkritjih domnevnga delovanja podjetja Black Cube v Sloveniji

Na. R., STA

Predvolilno dogajanje v Sloveniji, zaznamovano z vrsto anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne, je v ponedeljek dobilo nove razsežnosti.

Predvolilno dogajanje v Sloveniji, zaznamovano z vrsto anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne, je v ponedeljek dobilo nove razsežnosti.

Na Evropski komisiji danes niso želeli komentirati ponedeljkovih razkritij o domnevnem delovanju zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji, saj nimajo dovolj informacij.

Kot je danes na redni novinarski konferenci komisije v Bruslju povedal njen tiskovni predstavnik Thomas Regnier, so videli poročila o domnevnem delovanju družbe Black Cube v Sloveniji. "Za zdaj nimamo dovolj informacij, tako da tega danes ne bom komentiral," je pojasnil. Preden bodo lahko javno komentirali zadevo, jo morajo preučiti, je dodal.

V SDS napovedali tožbe 

Posamezniki iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so namreč razkrili, da naj bi se v Sloveniji v preteklih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki naj bi se po novinarjevih virih 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo. Prav Black Cube že leta uporablja metodo prikritega snemanja v obveščevalnih akcijah po svetu.

V SDS, kjer so v ponedeljek navedli, da prvič slišijo za podjetje Black Cube, so danes napovedali vložitev tožb v povezavi z obtožbami o sodelovanju s to zasebno tujo obveščevalno službo oziroma srečevanju z njenimi predstavniki.

Aktivirali sistem za hitro odzivanje

Na Evropski komisiji so že pretekli teden v odzivu na posnetke znanih Slovencev, objavljenih na anonimnih družbenih omrežjih, poudarili, da so volitve v pristojnosti držav članic. So pa povedali, da so podpisniki kodeksa ravnanja proti dezinformacijam pred volitvami v Sloveniji ta mesec aktivirali sistem za hitro odzivanje.

To je sicer običajna praksa pred volitvami, zanjo pa so pristojni podpisniki kodeksa ravnanja, med katerimi so spletne platforme, organizacije civilne družbe in preverjevalci dejstev. Ti po aktivaciji tega odzivnega mehanizma sodelujejo, če se pojavijo dezinformacijske kampanje, in si prizadevajo zagotoviti, da so njihove različne službe odporne v kontekstu volitev, je pretekli teden pojasnil Regnier.

Povedal je še, da je Slovenija pred volitvami 3. marca organizirala posvetovanje s predstavniki družbenih omrežij v okviru akta o digitalnih storitvah. Posvetovanja se je udeležila tudi Evropska komisija.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.