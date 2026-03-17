Na Evropski komisiji danes niso želeli komentirati ponedeljkovih razkritij o domnevnem delovanju zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji, saj nimajo dovolj informacij.

Kot je danes na redni novinarski konferenci komisije v Bruslju povedal njen tiskovni predstavnik Thomas Regnier, so videli poročila o domnevnem delovanju družbe Black Cube v Sloveniji. "Za zdaj nimamo dovolj informacij, tako da tega danes ne bom komentiral," je pojasnil. Preden bodo lahko javno komentirali zadevo, jo morajo preučiti, je dodal.

V SDS napovedali tožbe

Posamezniki iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so namreč razkrili, da naj bi se v Sloveniji v preteklih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki naj bi se po novinarjevih virih 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo. Prav Black Cube že leta uporablja metodo prikritega snemanja v obveščevalnih akcijah po svetu.

V SDS, kjer so v ponedeljek navedli, da prvič slišijo za podjetje Black Cube, so danes napovedali vložitev tožb v povezavi z obtožbami o sodelovanju s to zasebno tujo obveščevalno službo oziroma srečevanju z njenimi predstavniki.

Aktivirali sistem za hitro odzivanje

Na Evropski komisiji so že pretekli teden v odzivu na posnetke znanih Slovencev, objavljenih na anonimnih družbenih omrežjih, poudarili, da so volitve v pristojnosti držav članic. So pa povedali, da so podpisniki kodeksa ravnanja proti dezinformacijam pred volitvami v Sloveniji ta mesec aktivirali sistem za hitro odzivanje.

To je sicer običajna praksa pred volitvami, zanjo pa so pristojni podpisniki kodeksa ravnanja, med katerimi so spletne platforme, organizacije civilne družbe in preverjevalci dejstev. Ti po aktivaciji tega odzivnega mehanizma sodelujejo, če se pojavijo dezinformacijske kampanje, in si prizadevajo zagotoviti, da so njihove različne službe odporne v kontekstu volitev, je pretekli teden pojasnil Regnier.

Povedal je še, da je Slovenija pred volitvami 3. marca organizirala posvetovanje s predstavniki družbenih omrežij v okviru akta o digitalnih storitvah. Posvetovanja se je udeležila tudi Evropska komisija.