Organi občin Slovenske Konjice, Rogatec in Sevnica, kjer so bili župani izvoljeni v DZ, o nadomestnih lokalnih volitvah še niso odločili. Bodo pa župani občinskim svetom predlagali, da se te ne razpišejo. V tem primeru bi občine po odhodu županov v državni zbor do novembrskih rednih lokalnih volitev začasno vodili podžupani.

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo, sta funkciji poslanca in župana nezdružljivi, zato županom po navedbah ministrstva mandat preneha z dnem potrditve poslanskega mandata, predvidoma 11. aprila na konstitutivni seji državnega zbora.

Na ministrstvu za javno upravo pojasnjujejo, da zakon sicer določa izvedbo nadomestnih volitev ob predčasnem prenehanju mandata, vendar odločitev o tem ostaja v pristojnosti občinskih organov. Če se ti odločijo, da volitev ne izvedejo, zakon omogoča začasno vodenje občine – funkcijo župana do rednih volitev opravlja podžupan oziroma član občinskega sveta.

Župan Sevnice Srečko Ocvirk, ki se je na skupni listi SLS, NSi in Fokusa uvrstil v DZ, je za STA pojasnil, da bo do izvolitve novega župana občino začasno vodil podžupan Janez Kukec iz SLS. Dejal je še, da občino vodi od leta 2008, pred 30 leti je kandidiral tudi za poslanca v DZ, vendar neuspešno.

Medtem je župan Rogatca Martin Mikolič, ki je tudi kandidiral na omenjeni skupni listi, za STA dejal, da bo občino do novih lokalnih volitev vodila podžupanja Brigita Vodušek. Poudaril je, da je že bil poslanec v DZ od leta 2004 do leta 2008, ker takrat funkciji še nista bili nezdružljivi. Na čelu občine je že osmi mandat, kar pomeni od leta 1994, na letošnjih lokalnih volitvah pa se ne bi več potegoval za nov županski mandat.

Župan Slovenskih Konjic Darko Ratajc, ki je kot kandidat SD vstopil v DZ, je za STA presodil, da nadomestne lokalne volitve ne bodo potrebne, prav tako nekaj mesecev pred rednimi lokalnimi volitvami ne bi bile smiselne. Zato so se odločili, da vodenje občine začasno prevzame podžupan Primož Poklič.