Agent službe za priseljevanje in carine ZDA v Minneapolisu ubil žensko #video

Agent ameriške zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice) je v sredo v mestu Minneapolis ustrelil in ubil 37-letno žensko. Incident je sprožil proteste v mestu in ogorčenje tamkajšnjih politikov. Župan Minneapolisa je agentom službe Ice zabrusil, naj se poberejo iz mesta, guverner Minnesote pa pripravlja mobilizacijo nacionalne garde.

Videoposnetki prič prikazujejo agente, zbrane okoli avtomobila, pri čemer je eden od njih poskušal odpreti vrata, vozilo pa je nato odpeljalo naprej. Drugi agent je s pištolo ustrelil proti voznici. Avtomobil se je kmalu za tem zaletel v parkirano vozilo, na posnetkih pa je slišati kletvice prič na račun agentov službe Ice.

Prebivalci so se burno odzvali in kričali na agente:

Ukrepali zaradi domnevnega terorizma

Z nobenega od zornih kotov posnetka incidenta ni videti, da bi bil katerikoli agent v kakršnikoli nevarnosti. Ministrica za domovinsko varnost ZDA Kristi Noem je sicer novinarjem povedala, da je šlo za samoobrambo pred terorističnim dejanjem, ker je voznica z vozilom napadla agente.

Njeno izjavo je ponovil tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je v objavi na Truth Social dodal, da je čudež, da je agent še živ, za vse skupaj pa obtožil radikalno levico.

Trump in Noem sta zatrdila, da je bil agent poškodovan in se je zdravil v bolnišnici, vendar iz posnetkov incidenta ni mogoče razbrati, kje in kako naj bi se poškodoval. Foto: Reuters

Župan Minneapolisa Jacob Frey je ministričin opis dogodka označil za popolno bedarijo, agentom službe Ice pa zabrusil, naj se poberejo iz mesta. "To, kar počnejo, ne zagotavlja varnosti Amerike. To, kar počnejo, ustvarja kaos in nezaupanje," je dodal.

"Vemo, da je 37-letna ženska mrtva in da jo je ustrelil Ice. Tega trenutka smo se bali že od samega začetka prisotnosti službe v Minneapolisu," je še dejal.

Policijski načelnik Minneapolisa Brian O'Hara je novinarjem na kratko opisal streljanje, vendar ni navedel, da bi voznica poskušala komu škodovati. Dejal je, da so jo ustrelili v glavo. "Ta ženska je bila v svojem vozilu in je blokirala Portland Avenue. V nekem trenutku se ji je peš približal zvezni agent in vozilo se je začelo premikati, agent pa jo je ustrelil," je dodal.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Nacionalna garda v pripravljenosti

Guverner Minnesote Tim Walz je medtem povedal, da pripravlja nacionalno gardo na morebitno razporeditev. "Na poti do odgovornosti in pravice nas ne bo nič ustavilo. Preiskavo vodi državni urad za kazenske preiskave. Imam zelo preprosto sporočilo: ne potrebujemo več pomoči od zvezne vlade," je dejal.

"Agent službe Ice, ki je danes v Minneapolisu ustrelil in ubil žensko, bi moral biti takoj aretiran in odpuščen. Naša skupnost je trenutno v veliki bolečini zaradi tega, kar se je zgodilo. To je nekaj, česar ljudje ne bodo sprejeli in ne bodo dopustili," pa je za CNN povedal član mestnega sveta Minneapolisa Jason Chavez.

Foto: Reuters

Protesti v Minneapolisu so izbruhnili nemudoma na kraju dogodka, ko so prisotni na agenta, ki je ustrelil žensko, kričali "sramota, sramota", dokler se ni umaknil v avtomobil in odpeljal. Protestniki so nato v agente, ki so se umikali, začeli metati snežne kepe.

Po umiku agentov so prebivalci mesta na prizorišče začeli prihajati prižigat sveče in polagat cvetje. Do večera se jih je zbralo več tisoč. Foto: Reuters