Avtor:
S. K.

Sreda,
24. 12. 2025,
18.37

Sreda, 24. 12. 2025, 18.37

Italijanska policija aretirala strelca, ki "sovraži kolesarje"

S. K.

Nekaj dni po hudem incidentu na prelazu v dolini Adiže, ko je neuravnovešeni voznik ob prehitevanju skupine kolesarjev italijanske kontinentalne ekipe SC Padovani Polo Cherry Bank iz avtomobila streljal na mlade fante, so italijanski policisti prijeli 25-letnega osumljenca grozovitega dejanja. Po poročanju medija RMC Sport, naj bi jim prijeti povedal, da "močno sovraži kolesarje na splošno".

V ponedeljkovem incidentu v dolini Adiže ni bil k sreči nihče poškodovan, so pa mladi kolesarji ekipe SC Padovani Polo Cherry Bank doživeli hud šok, ko je nanje iz prehitevajočega avtomobila streljal neuravnovešen voznik. Ta je zdaj v policijskem pridržanju, poroča RMC Sport.

Po treh dneh je v primeru prišlo do preboja. Med preiskavo doma 25-letnega osumljenca so našli nabito pištolo. Moški je pridržan zaradi suma več kaznivih dejanj, vključno z resnimi grožnjami in nezakonito posestjo strelnega orožja, poroča Wielerflits.

Medtem se italijanska kolesarska ekipa pripravlja na svoje naslednje korake. Italijanska kolesarska zveza je že namignila, da bo kolesarjem in ekipi nudila pravno podporo.

