B. B.

Torek,
13. 1. 2026,
17.20

Osveženo pred

11 minut

Liga NBA, 13. januar

Skrbi v Los Angelesu: Bo Dončić sploh zaigral?

B. B.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers | Bo Luka Dončić igral? | Foto Reuters

Bo Luka Dončić igral?

Foto: Reuters

Košarkarji Los Angeles Lakers nimajo počitka, potem ko jih po torkovem porazu proti Sacramento Kings na domačem parketu čaka nova tekma. Jezerniki bodo gostili Atlanto Hawks, veliko vprašanje pa je ali bo slovenski košarkar Luka Dončić sploh igral.

Luka Dončić
Sportal Nove težave za Luko Dončića #video

"Pred tekmo nisem bil prepričan, da bom igral. Med ogrevanjem sem nekaj začutil. Zato sem se poskusil ogreti in začeti tekmo. Bomo videli, kako bo jutri zjutraj, ko se bom zbudil," je po zadnji tekmi povedal Ljubljančan, ki je na tekmi proti Sacramentu dosegel 42 točk.

Dodatno skrb vzbuja, da pri Lakersih pod vprašajem tudi legendarni LeBron James, medtem ko zagotovo ne bo igral Austin Reaves, ki je že kar nekaj časa na stranskem tiru.

JJ Redick ima verjetno v zadnjem času kar nekaj neprespanih noči. | Foto: Gulliverimage JJ Redick ima verjetno v zadnjem času kar nekaj neprespanih noči. Foto: Gulliverimage Trenerja skrbi slab met

Kalifornijski ekipi v zadnjem času ne gre ravno po načrtih, saj so izgubili tri tekme zapored. Trenutno imajo na svojem računu 23 zmag in 14 porazov ter so trenutno na petem mestu zahodne konference. Težkega položaja se zaveda tudi prvi trener JJ Redick, ki ga najbolj moti, da njegovi varovanci niso bolj učinkoviti pri odprtih metih z razdalje.

"Dobesedno nismo mogli zadeti niti enega meta. Kralji imajo podobno kot mi enega najslabših odstotkov meta za tri točke, tokrat pa so bili odlično razpoloženi. Nam ni uspevalo nič, slabo smo metali z razdalje," je po tekmi proti Sacramentu razlagal Redick.

Atlanta v goste prihaja brez Traeja Younga, novega zvezdnika Washingtona, a je ujela zmagoviti ritem. Nanizala je tri zmage, tako da Redickovo četo, ki bi jo lahko kmalu okrepil vsaj Rui Hachimura (proti Sacramentu je bil v ekipi, a je ostal na klopi).

Derbi med Oklahomo in San Antoniem

Pravi derbi se obeta med Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs, prvo in drugo ekipe zahodne konference.  Košarkarji Oklahome lovijo četrto zaporedno zmago, Spursi pa želijo ponoviti uspeh z zadnjega medsebojnega obračuna, ko so 25. decembra slavili s 117:102.

Liga NBA, 13. januar:

Lestvica

