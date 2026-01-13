Angleži ne počivajo, na sporedu polfinalni poslastici

Newcastle proti Manchester Cityju in Chelsea proti Arsenalu. To sta para polfinala angleškega ligaškega pokala. Natrpan nogometni urnik na Otoku se nadaljuje, četverica bo na delu že v torek in sredo.

Benjamin Šeško (Manchester United) in Jaka Bijol (Leeds) sta se spotaknila že ob prvo oviro na njunih debijih v angleškem ligaškem pokalu, z vidika slovenskih ljubiteljev nogometa je tekmovanje torej hitro izgubilo velik del svoje teže, a polfinale kljub temu prinaša dva spektakla.

Branilec naslova Newastle, ki je marca v finalu presenetljivo ugnal Liverpool (za končnih 2:1 sta zadetka prispevala Dan Burn in Alexander Isak), bo vrnitev na Wembley lovil proti Manchester Cityju. Sinjemodri so med letoma 2014 in 2021 v tem tekmovanju osvojili kar šest naslovov, v zadnjih štirih sezonah pa se niso več prebili v finale. Prvo srečanje bo nocoj ob 21. uri gostil St. James's Park.

Arsenal čaka že 33 let

V drugi polfinalni poslastici se bosta pomerila Chelsea in Arsenal. Oba londonska velikana sta si minuli vikend z zanesljivima zmagama v tretjem krogu pokala FA dvignila samozavest po drugi strani pa je bila predvsem pot Chelseaja v ligaškem pokalu vse prej kot gladka.

Četrtfinalna zmaga s 3:1 nad Cardiffom je bila zadnja, ki jo je s trenerske klopi pospremil Enzo Maresca, pred tem so modri tesno ugnali Lincoln City in Wolverhampton. Chelsea je sicer v polfinalu tega tekmovanja v zadnjih petih poskusih napredoval kar štirikrat, v sezoni 2017/18 pa mu je pot zaprl ravno Arsenal.

Topničarji imajo v svojih vitrinah dve trofeji ligaškega pokala, a se je na obeh nabralo ogromno prahu; drugo so osvojili pred 33 leti, v finalu pa so nazadnje zaigrali leta 2018, ko jih je s 3:0 ugnala četa Pepa Guardiole.

Preko četrtfinalne ovire, Crystal Palaca, so se prebili po dolgi seriji enajstmetrovk, ko je junak postal Kepa Arrizabalaga. Prva tekma na stadionu Stamford Bridge bo na sporedu v sredo ob 21. uri. Povratna obračuna bosta na vrsti šele v prvem februarskem tednu.

Angleški ligaški pokal, polfinale:

Torek, 13. januar:

Sreda, 14. januar: