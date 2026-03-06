Tone Partljič potezo stranke SDS označil za žalitev

Predvolilna kampanja je ta teden postregla s plakati SDS s podobo iz filma Moj ata, socialistični kulak, ki so jo uporabili za kritiko Svobode. Avtor scenarija Tone Partljič je takšno ravnanje označil za žalitev avtorja in dela. Družina pokojnega igralca Poldeta Bibiča, ki je zaigral v filmu, pa opozarja na zlorabo kulturne dediščine za politično propagando.

Največja opozicijska stranka je na plakatih ob podobi iz filma uporabila tudi citat iz tega dela. "V Svobodi nikoli ne veš ... Lahko te zaprejo za eno napačno besedo, en kos mesa ..." so se obregnili ob največjo vladno stranko in dodali ključnik "nismo fejk".

Na uporabo dela so se ta teden odzvali tako avtor scenarija filma in istoimenske komedije Partljič kot tudi družina pokojnega igralca Bibiča, ki je v filmu upodobil enega glavnih likov Jožeta Maleka.

po celi sloveniji so. pic.twitter.com/W9r4QZAwNP — Klemen Rutar (@KlemenRutar) March 1, 2026

"Puščica je bila izstreljena z ene od desnih strani"

Partljič je ocenil, da je bila, glede na vsebino plakatov, "puščica izstreljena z ene od desnih strani". V odzivu, ki ga je objavil časnik Večer, je med drugim zapisal, da se je že davno izločil iz političnih volilnih spopadov, s katerimi njegovo literarno delovanje noče imeti nič.

Uporaba dela ob dejstvu, da obstaja tudi zakon o avtorskih pravicah, za "netenje sovraštva proti drugi stranki in drugače mislečim Slovencem" pa je žalitev za avtorja in literarno delo, je poudaril Partljič. Glede morebitnih ukrepov se še ni odločil. "Največje zadoščenje bom čutil, če jih ne boste izvolili. Če kršijo moralo, zakone, kradejo stavke iz knjig že zdaj, kakšni bi šele bili, če bodo izvoljeni," je sklenil svoj odziv.

"Slovenski prostor si zasluži politiko, ki spoštuje kulturo, ustvarjalce in dostojanstvo ljudi"

Bibičeva družina pa je danes obsodila uporabo podob pokojnega igralca. Takšna raba njegove podobe in umetniške zapuščine je po njihovih navedbah nedopustna ter predstavlja zlorabo kulturne dediščine za potrebe cenene politične propagande.

Poudarili so tudi, da je bil njihov oče in dedek eden najvidnejših slovenskih gledaliških in filmskih igralcev, prejemnik najvišjih umetniških priznanj in ustvarjalec, ki je s svojim delom močno zaznamoval slovenski kulturni prostor, družina pa za uporabo podobe v tovrstnem kontekstu ni dala nobenega soglasja ali dovoljenja.

"Slovenski prostor si zasluži politiko, ki spoštuje kulturo, ustvarjalce in dostojanstvo ljudi. Zato ne bomo nikoli dopustili, da spomin na našega očeta in dedija postane orodje političnih manipulacij in razpihovanja sovraštva," so zapisali v družini Bibič.

STA se je za odziv obrnila tudi na SDS, odgovor stranke še čaka. Na plakatu je namreč kot naročnik navedena Slovenska demokratska stranka.