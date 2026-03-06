Volivci o odločitvah za prihajajoče volitve: "Odločam se na podlagi spomina in tega imam zelo dobrega" #video

Še dobra dva tedna nas ločita do dne, ko bomo državljanke in državljani Slovenije izbrali novega mandatarja ali mandatarko, kateremu oziroma kateri bomo vodenje države zaupali za naslednja štiri leta. Volivke in volivci vestno spremljajo dogajanje, se informirajo in do zadnjega pozorno spremljajo dejanja kandidatov in strank, ti pa se medtem na vse pretege skozi soočenja in delo na terenu trudijo ljudi prepričati, da so prav oni prava izbira. A volivke in volivci niso od včeraj, kot se rado reče, in skrbno izbirajo, komu bodo namenili glas. "Odločam se na podlagi spomina in tega imam zelo dobrega," nam pove gospa, ki jo srečamo na ulicah Ljubljane. Mimoidoči so nam zaupali tudi, zakaj se jim zdi pomembno, da se udeležijo volitev, kje se informirajo o kandidatih, ter ali se jim zdi pomembnejša osebnost kandidata ali program, ki ga kandidat oziroma stranka predstavlja.

Sončna sreda je na ulice Ljubljane privabila številne mimoidoče. Nekateri so hiteli po opravkih, nekateri z dela, drugi na delo, nekateri pa so enostavno uživali v sprehodu.

Sončen dan so za promocijo v času predvolilne kampanje izkoristile tudi nekatere stranke. Na Prešernovem trgu, kamor smo se podali posnet predvolilno anketo, sta svoji stojnici postavili stranki Gibanje Svoboda in Mi Socialisti. Tako eni kot drugi so se trudili nagovarjati mimoidoče.

Foto: Ana Kovač Preko Prešernovega trga sta se sprehodila tudi predsednica državnega zborain njen partner, pevec skupine Šank Rock. Povedala sta, da sta prišla pogledat na stojnico Gibanja Svobode.

Sogovorniki se volitev nameravajo udeležiti

Mimoidoče smo ogovorili tudi mi in jim zastavili nekaj vprašanj. Za začetek nas je zanimalo, ali se nameravajo udeležiti volitev. Prav vsi sodelujoči, ne glede na generacijo, so odgovorili, da se jih bodo udeležili, saj da je to državljanka dolžnost. "Udeležila se jih bom, ker želim sodelovati pri oblikovanju naše bodočnosti," je dejala mimoidoča gospa.

"Absolutno bi se morali vsi državljani Republike Slovenije udeležiti letošnjih volitev," meni Bor Zuljan. Foto: Ana Kovač "Absolutno bi se morali vsi državljani Republike Slovenije udeležiti letošnjih volitev, saj so te morda še bolj pomembne kot katerekoli prej. Namreč, ko vidimo, kaj se dogaja, ne samo pri nas, ampak tudi okoli po svetu, ta trend, ki se na žalost dviguje, že postaja nevaren za nas in naše okolje," je na naše vprašanje odgovoril Bor Zuljan.

Meni, da je treba iti na volitve, in dodaja, da "volite tistega, kot je vam prav", ne pa da ne gremo na volitve, ker "tisti, ki ne boste šli na volitve, boste s tem dosegli, da se vam ne bo zgodilo tisto, kar bi radi, da se vam zgodi." Videoposnetek si poglejte zgoraj.

Kako se odločate, komu boste dali glas? "Še najmanj na podlagi tega, kar zdaj govorijo"

Povprašali smo jih tudi, na podlagi česa se običajno odločajo, komu bodo dali svoj glas. "Vedno tistemu, ki ga čutiš, da je tu zato, da gradi, ne pa zato, da ruši," pravi Zuljan.

"Še najmanj na podlagi tega, kar zdaj govorijo, ker zdaj vsi veliko obljubljajo. Ampak jaz imam k sreči dober spomin in se bom na podlagi tega spomina odločila," je smeje dejala mimoidoča gospa.

Program ali osebnost kandidata? "Oboje"

Pa je pri odločanju pomembnejši program ali osebnost kandidata?

Mladi se o politiki informirajo na družbenih omrežjih, starejši na televiziji

A da se lahko volivke in volivci lažje odločijo, komu bodo dali glas, je dobro, da spremljajo, kaj se v politiki dogaja. Mladi informacije pretežno nabirajo na družbenih omrežjih, starejši pa v časopisih in na televiziji.

Mladi se o volitvah in politiki pretežno informirajo na družbenih omrežjih. Foto: Ana Kovač

Kot pove mimoidoča gospa, informacije nabira tudi v pogovoru s prijateljicami, Bor Zuljan pa hudomušno pripomni, "da informacije dobi pri svoji partnerici".