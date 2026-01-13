Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
13. 1. 2026,
10.25

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34

Natisni članek

Natisni članek
Premier League angleško prvenstvo Benjamin Šeško Benjamin Šeško Manchester United Darren Fletcher Michael Carrick

Torek, 13. 1. 2026, 10.25

50 minut

Michael Carrick

Na Old Traffordu padla odločitev, Šeška bo vodil legendarni Anglež

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34
Michael Carrick | Štiriinštiridesetletni Carrick nov trenerski izziv išče od začetka junija 2025. | Foto Guliverimage

Štiriinštiridesetletni Carrick nov trenerski izziv išče od začetka junija 2025.

Foto: Guliverimage

Vodstvo Manchester Uniteda je po poročanju portala The Athletic sprejelo odločitev, da trenerski stolček rdečih vragov ponudi Michaelu Carricku. Legendarni Anglež in dolgoletni ljubljenec navijačev Uniteda bi tako lahko vodil Benjamina Šeška in druščino že v soboto na mestnem derbiju proti Manchester Cityju. Carrick bo do konca sezone opravljal vlogo začasnega trenerja.

Jaka Bijol
Sportal Jaka Bijol pri znancih Maribora, Benjamin Šeško prikrajšan za velik spektakel

Po poročanju portala The Athletic bo Manchester United v nadaljevanju sezone vodil Michael Carrick, pri delu pa mu bo pomagal tudi Darren Fletcher, ki je kot vršilec dolžnosti vskočil na vroči stolček po odhodu Rubena Amorima, United pa popeljal do remija v prvenstvu proti Burnleyju (2:2) in poraza v pokalu FA proti Brightonu (1:2). Na omenjenih tekmah je vse tri zadetke za rdeče vrage dosegel slovenski reprezentant Benjamin Šeško. Slovenec bo tako na Old Traffordu sodeloval s 44-letnim Carrickom. 

Nekdanji angleški reprezentant in dolgoletni ljubljenec gledališča sanj je bogato kariero sklenil leta 2018 na Old Traffordu. Ko je nosil dres Uniteda, so ga vodili Alex Ferguson, David Moyes, Louis van Gaal in Jose Mourinho. Portugalec ga je nato povabil v trenerski štab, leta 2021 pa je Carrick – takrat je službo prvega trenerja izgubil Ole Gunnar Solskjaer – postal začasni trener Uniteda. Takrat je za rdeče vrage še igral Cristiano Ronaldo. Carrick jih je vodil le na dveh tekmah, nato je prišel Nemec Ralf Rangnick.

Michael Carrick in Darren Fletcher sta z Manchester Unitedom osvojila ogromno lovorik. | Foto: Guliverimage Michael Carrick in Darren Fletcher sta z Manchester Unitedom osvojila ogromno lovorik. Foto: Guliverimage

Med letoma 2022 in 2025 je vodil Middlesbrough, zdaj pa bo 34-kratni angleški reprezentant – ki je v igralski karieri pustil velik pečat tudi pri West Hamu in Tottenhamu, igral pa je na položaju zadnjega zveznega igralca – postal prvi trener Uniteda.

Predlani sta se pomerila drug proti drugemu, ko sta vodila Middlesbrough in Plymouth, zdaj pa bi lahko Michael Carrick in Wayne Rooney združila moči na Old Traffordu. | Foto: Guliverimage Predlani sta se pomerila drug proti drugemu, ko sta vodila Middlesbrough in Plymouth, zdaj pa bi lahko Michael Carrick in Wayne Rooney združila moči na Old Traffordu. Foto: Guliverimage

Pri delu bi mu lahko pomagal tudi Wayne Rooney, nekdanji soigralec na Old Traffordu, s katerim si deli izjemen rekord. Sta namreč edina angleška nogometaša, ki se lahko pohvalita z angleškim naslovom, osvojenim pokalom FA, ligo prvakov, angleškim ligaškim pokalom, superpokalom (Community Shield), ligo Europa in svetovnim klubskim naslovom.

Benjamin Šeško
Sportal V Premier ligi izjemno priznanje za Šeška
Benjamin Šeško
Sportal Neverjetna smola Benjamina Šeška, to se Unitedu ni zgodilo že 111 let
Dominik Szoboszlai, Liverpool : Barnsley
Sportal Večer sijajnih zadetkov na Anfieldu, Liverpool zanesljiv
Premier League angleško prvenstvo Benjamin Šeško Benjamin Šeško Manchester United Darren Fletcher Michael Carrick
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.