Na Old Traffordu padla odločitev, Šeška bo vodil legendarni Anglež

Vodstvo Manchester Uniteda je po poročanju portala The Athletic sprejelo odločitev, da trenerski stolček rdečih vragov ponudi Michaelu Carricku. Legendarni Anglež in dolgoletni ljubljenec navijačev Uniteda bi tako lahko vodil Benjamina Šeška in druščino že v soboto na mestnem derbiju proti Manchester Cityju. Carrick bo do konca sezone opravljal vlogo začasnega trenerja.

Po poročanju portala The Athletic bo Manchester United v nadaljevanju sezone vodil Michael Carrick, pri delu pa mu bo pomagal tudi Darren Fletcher, ki je kot vršilec dolžnosti vskočil na vroči stolček po odhodu Rubena Amorima, United pa popeljal do remija v prvenstvu proti Burnleyju (2:2) in poraza v pokalu FA proti Brightonu (1:2). Na omenjenih tekmah je vse tri zadetke za rdeče vrage dosegel slovenski reprezentant Benjamin Šeško. Slovenec bo tako na Old Traffordu sodeloval s 44-letnim Carrickom.

🚨 Manchester United reach agreement in principle with Michael Carrick + coaching staff to take over until end of season. Appointments subject to finalising contract details & announcement. In position for #MUFC ahead of #MCFC visit this Sat @TheAthleticFC https://t.co/wE76Fgmo0U — David Ornstein (@David_Ornstein) January 13, 2026

Nekdanji angleški reprezentant in dolgoletni ljubljenec gledališča sanj je bogato kariero sklenil leta 2018 na Old Traffordu. Ko je nosil dres Uniteda, so ga vodili Alex Ferguson, David Moyes, Louis van Gaal in Jose Mourinho. Portugalec ga je nato povabil v trenerski štab, leta 2021 pa je Carrick – takrat je službo prvega trenerja izgubil Ole Gunnar Solskjaer – postal začasni trener Uniteda. Takrat je za rdeče vrage še igral Cristiano Ronaldo. Carrick jih je vodil le na dveh tekmah, nato je prišel Nemec Ralf Rangnick.

Michael Carrick in Darren Fletcher sta z Manchester Unitedom osvojila ogromno lovorik. Foto: Guliverimage

Med letoma 2022 in 2025 je vodil Middlesbrough, zdaj pa bo 34-kratni angleški reprezentant – ki je v igralski karieri pustil velik pečat tudi pri West Hamu in Tottenhamu, igral pa je na položaju zadnjega zveznega igralca – postal prvi trener Uniteda.

Predlani sta se pomerila drug proti drugemu, ko sta vodila Middlesbrough in Plymouth, zdaj pa bi lahko Michael Carrick in Wayne Rooney združila moči na Old Traffordu. Foto: Guliverimage

Pri delu bi mu lahko pomagal tudi Wayne Rooney, nekdanji soigralec na Old Traffordu, s katerim si deli izjemen rekord. Sta namreč edina angleška nogometaša, ki se lahko pohvalita z angleškim naslovom, osvojenim pokalom FA, ligo prvakov, angleškim ligaškim pokalom, superpokalom (Community Shield), ligo Europa in svetovnim klubskim naslovom.